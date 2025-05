Mãe de Virginia celebra aniversário de 4 anos da neta, Maria Alice: 'Hoje é dia'

Maria Alice, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, faz 4 anos nesta sexta, 30. E Margareth Serrão homenageou a neta nas redes sociais

O aniversário de Maria Alice, primogênita da influenciadora digital Virginia Fonseca e do cantor Zé Felipe, é nesta sexta-feira, 30. Para celebrar a data, a avó materna, Margareth Serrão, fez uma homenagem nas redes sociais para a neta, que completa 4 anos.

Na publicação, ela compartilhou momentos ao lado da neta. "E hoje é dia de celebrar e agradecer a Deus pelos 4 aninhos da nossa Tota Alice. A mesma felicidade que senti no momento que você nasceu, eu sinto todos os dias", iniciou na legenda.

E complementou: "Que Deus abençoe e ilumine todos os seus passos na caminhada da vida, te dê muita saúde, amor, paz, felicidade, sabedoria, sucesso e tudo de melhor que a vida possa te dar. Te amooo muito e enquanto eu viver estarei sempre com você. FELIZ E ABENÇOADO ANIVERSÁRIO, minha princesa."

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Margareth Pimenta Serrão (@margareth_serrao)

Virginia e Zé Felipe também celebraram o aniversário da filha

Mais cedo, a mãe da pequena postou registros com a filha e escreveu um grande texto se declarando para a mais velha. "Hoje é o dia que comemoramos um novo ciclo seu, mas saiba que eu oro por você e te desejo as melhores coisas do mundo desde que soube que você viria pra mim! Você e seus irmãos são a minha vida, eu faço tudo por vocês e pra vocês e assim será até o dia que eu não estiver mais nesse plano!", disse ela em parte do texto compartilhado.

Já Zé Felipe declarou: "00h Portugal. 30.05. Senti a mão de Deus no seu nascimento, um mundo cor de rosa. Vi minha alegria se multiplicar quando te olhei nos olhos pela primeira vez e ouvi seu choro ainda rouco, mas firme e precioso. Minha primogênita. Minha tota corajosa! Você e seus irmãos são a tradução do amor pra mim".

Leia também: Aniversário de Maria Alice: relembre as festas luxuosas da filha de Virginia e Zé Felipe