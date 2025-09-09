Claudia Mauro revela que foi negociada por 3000 camelos em Marrocos; confira

A CARAS Brasil teve acesso com exclusividade a uma declaração da atriz Claudia Mauro sobre um episódio durante viagem ao Marrocos

A atriz e autora Claudia Mauro (56), que está no ar na reprise da novela História de Amor (1995), lembrou de uma passagem muito engraçada de sua carreira, quando ela era mais jovem e foi com uma companhia de dança se apresentar no Marrocos.

A autora revelou que este episódio aconteceu em sua vida durante uma viagem para Marrocos.

“Eu estava numa feira no Marrocos que eles chamam de Medina, dentro de uma tenda negociando o valor de um tapete, quando de repente um amigo da banda disse que um dos vendedores estava me negociando [risos]. Eu estava valendo 3000 camelos!”, confessou a atriz.

O podcast com a declaração completa da Claudia Mauro vai ao ar quinta-feira, 11, às 20h, no canal do YouTube Ser Artista. Atualmente, a atriz da reprise de História de Amor também está com duas peças de sua autoria em cartaz no Rio de Janeiro.

'A melhor novela e a melhor personagem'

A atriz aponta que História de Amor foi a melhor novela de que já participou. A trama escrita por Manoel Carlos (92) foi a primeira vez que Claudia Mauro integrou o elenco de uma novela e ela confessa guardar com muito carinho este projeto.

"A novela foi muito importante para mim, foi a minha primeira novela, a primeira personagem em dramaturgia. E ouso dizer que foi a melhor novela e a melhor personagem que eu fiz. Eu tive outros grandes papéis importantes, mas A Valkíria de 'História de Amor', como foi minha primeira novela, a minha entrada na dramaturgia é muito especial", disse a autora em entrevista à CARAS Brasil.

