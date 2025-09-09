CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Atualidades
  2. Claudia Mauro revela que foi negociada por 3000 camelos em Marrocos; confira
Atualidades / ENTENDA

Claudia Mauro revela que foi negociada por 3000 camelos em Marrocos; confira

A CARAS Brasil teve acesso com exclusividade a uma declaração da atriz Claudia Mauro sobre um episódio durante viagem ao Marrocos

Felipe França
por Felipe França
[email protected]

Publicado em 09/09/2025, às 16h05 - Atualizado às 16h07

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Claudia Mauro está no ar com a reprise de 'História de Amor' - Foto: Divulgação/Sabrina da Paz
Claudia Mauro está no ar com a reprise de 'História de Amor' - Foto: Divulgação/Sabrina da Paz

A atriz e autora Claudia Mauro (56), que está no ar na reprise da novela História de Amor (1995), lembrou de uma passagem muito engraçada de sua carreira, quando ela era mais jovem e foi com uma companhia de dança se apresentar no Marrocos.

A CARAS Brasil teve acesso com exclusividade à participação de Claudia Mauro no podcast Ser Artista, do seu amigo empresário Marcus Montenegro. A autora revelou que este episódio aconteceu em sua vida durante uma viagem para Marrocos. 

“Eu estava numa feira no Marrocos que eles chamam de Medina, dentro de uma tenda negociando o valor de um tapete, quando de repente um amigo da banda disse que um dos vendedores estava me negociando [risos]. Eu estava valendo 3000 camelos!”, confessou a atriz. 

O podcast com a declaração completa da Claudia Mauro vai ao ar quinta-feira, 11, às 20h, no canal do YouTube Ser Artista. Atualmente, a atriz da reprise de História de Amor também está com duas peças de sua autoria em cartaz no Rio de Janeiro. 

O podcast no ar, todas às quintas, às 20h, no canal do YouTube Ser Artista/ Foto: Divulgação
O podcast no ar, todas às quintas, às 20h, no canal do YouTube Ser Artista/ Foto: Divulgação

'A melhor novela e a melhor personagem'

A atriz aponta que História de Amor foi a melhor novela de que já participou. A trama escrita por Manoel Carlos (92) foi a primeira vez que Claudia Mauro integrou o elenco de uma novela e ela confessa guardar com muito carinho este projeto.

"A novela foi muito importante para mim, foi a minha primeira novela, a primeira personagem em dramaturgia. E ouso dizer que foi a melhor novela e a melhor personagem que eu fiz. Eu tive outros grandes papéis importantes, mas A Valkíria de 'História de Amor', como foi minha primeira novela, a minha entrada na dramaturgia é muito especial", disse a autora em entrevista à CARAS Brasil

Leia também: Claudia Mauro faz confissão ao relembrar da novela História de Amor: 'Pouca gente sabe'

CONFIRA UMA PUBLICAÇÃO RECENTE DA ATRIZ BRASILEIRA CLAUDIA MAURO NAS REDES SOCIAIS:

Felipe França

Felipe França é jornalista formado pela Faculdade Cásper Líbero (FCL). É repórter de pautas especiais do Grupo Perfil. Tem passagens pela Coluna Flávio Ricco, no R7, e pela TV Gazeta. Possui paixão pelo universo da televisão, novelas e celebridades. Gosta da arte de ouvir histórias e pessoas.

atrizMarrocosclaudia maurohistória de amor

Leia também

Esclareceu!

Maíra Cardi se defende após mostrar rotina de Thiago Nigro com Sophia - Foto: Reprodução / Instagram

Maíra Cardi se defende após ser criticada por causa de Thiago Nigro e a filha

Redes sociais

Letícia Gomes se transforma em Sabrina Carpenter - Foto: Divulgação

Letícia Gomes se transforma em Sabrina Carpenter e o resultado choca a web

Religião

Carlo Acutis - Foto: Reprodução / X

Mãe de Carlo Acutis manda recado emocionante para jovens do Brasil

Redes sociais

Bruno Gagliasso e Luana Piovani - Foto: Reprodução / Instagram

Bruno Gagliasso faz post enigmático após mensagem de Luana Piovani

Boa notícia

Chrigor recebe alta hospitalar - Foto: Reprodução/Instagram

Chrigor, ex-Exaltasamba, recebe alta hospitalar: 'Está tudo bem'

Eita!

Eliezer se revolta ao ver crítica sobre corpo de Viih Tube - Foto: Reprodução / Instagram

Eliezer se revolta ao ver crítica sobre bumbum de Viih Tube: 'Minha mulher'

Últimas notícias

Thais Fersoza sofreu uma reação alérgica no rostoMédica explica reação alérgica de Thais Fersoza e faz alerta sobre rosto inchado: 'Pode evoluir'
NoneOferta do dia: Samsung Galaxy Watch Ultra com desconto de 52%
Claudia Mauro está no ar com a reprise de 'História de Amor'Claudia Mauro revela que foi negociada por 3000 camelos em Marrocos; confira
Rafa KalimannRafa Kalimann deixa escapar data de nascimento da filha Zuza
Choi Woo Shik'Would You Marry Me': quando estreia o novo dorama de Choi Woo Shik?
Angela Ro RoAngela Ro Ro: Empresário fala sobre a herança da cantora
Casamento às Cegas Brasil: saiba tudo da nova temporadaOnde assistir a nova temporada de Casamento às Cegas Brasil? - CARAS Indica
Pedro NovaesPedro Novaes fala sobre receber o título de "galã da nova geração"
Reynaldo Gianecchini teve um linfoma não-Hodgkin, mas atualmente está completamente recuperado e curadoReynaldo Gianecchini fala sobre diagnóstico e médico alerta: 'Desafio importante de saúde pública'
Maíra Cardi se defende após mostrar rotina de Thiago Nigro com SophiaMaíra Cardi se defende após ser criticada por causa de Thiago Nigro e a filha
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade