Claudia Alencar posa de biquíni na praia após seis meses de internações: 'Jornada breve'

Após superar desafios de saúde, a atriz Claudia Alencar mostrou que está focada em aproveitar a vida e compartilhou registros de um dia na praia

Após superar desafios delicados de saúde, a atriz Claudia Alencar mostrou que está focada em aproveitar a vida. Nesta segunda-feira, 9, ela compartilhou em seu perfil redes sociais registros de um dia na praia e adicionou uma reflexão na legenda.

Nos registros, a atriz posou sorridente, usando um biquíni rosa. "A vida é uma jornada breve e simples. Cada momento vale a pena ser vivido com intensidade, apreciando as pequenas coisas que nos fazem sorrir. O verdadeiro valor não está na extensão do tempo, mas na profundidade das experiências. Que possamos viver cada dia com gratidão e amor", escreveu ela.

Nos comentários, os fãs deixaram elogios. "Que saúde, por isso te admiro de montão!", falou uma. "Tive o prazer de conhecer pessoalmente. Muito vibe boa", comentou outro. "Que mulher linda!! Abençoado seja, chegar a essa idade, com um shape maravilhoso como o seu!!", opinou uma terceira pessoa.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Claudia Alencar (@claudiaalencaroficial)

O que aconteceu com Claudia Alencar?

A atriz foi hospitalizada em dezembro de 2023 para uma cirurgia na coluna, mas acabou desenvolvendo uma infecção bacteriana. No dia 14 de junho, devido a dores intensas, precisou passar por uma nova operação. No total, entre internações e altas, Claudia passou seis meses no hospital, com parte desse tempo em estado grave.

Em recente entrevista, ela contou: "Eu tive duas internações. Duas vértebras minhas estavam sem cartilagem no meio, então o médico resolveu colocar seis pinos para que os ossos se afastassem. Nessa operação entrou uma bactéria, a Staphylococcus aureus. É a pior bactéria que existe e ela entrou na ferida".

" Meu corpo todo ficou inchado, tive que tomar antibiótico durante dois meses, sem sair da cama. Quando saí, ficava andando pelos corredores, já que o hospital não tinha um setor apropriado de fisioterapia", completou.

Em julho do ano passado, ela recebeu alta. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz atualizou seu estado de saúde, celebrou recuperação e declarou: "Eu venho com tudo". Relembre!

Leia também: Médica explica se há cura para quadro que atingiu Claudia Alencar