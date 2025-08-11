César Tralli relembra cuidados com a irmã, Gabriela, que faleceu aos 40 anos: 'Precisei'

O jornalista César Tralli abriu o coração ao relembrar a relação com sua irmã, Gabriela Tralli, que faleceu em 2018, aos 40 anos

O jornalista César Tralli abriu o coração ao relembrar a relação com sua irmã, Gabriela Tralli, que faleceu em 2018, aos 40 anos. Em entrevista ao jornal Extra, divulgada nesta segunda-feira, 11, ele contou que assumiu o papel de cuidador dela desde os seis anos de idade e relembrou como foi acompanhá-la durante toda a vida. Ela nasceu com síndrome de Noonan, uma condição genética que causava deficiência intelectual severa e algumas limitações físicas.

"Sou o filho mais velho de três, e a minha irmã mais nova, que infelizmente já faleceu, nasceu com uma síndrome muito rara. Isso a transformou numa eterna criança. Como minha mãe e meu pai trabalhavam muito, fui um segundo pai ela. Desenvolvi esse dom muito novo. Cuidava dela, que tinha convulsões. Precisei intervir em situações bem violentas. Isso foi me dando a condição do cuidado ", recordou.

Tralli disse ainda que que seu apego à família hoje é resultado do convívio com a irmã. "Essa irmã sempre foi meu xodozinho. Viveu até os 40 anos, em 2018. O coração começou a falhar. Na troca das válvulas do coração, ela não resistiu. Ela tinha muitas limitações, mas todos da família se uniram muito. Essa força que tenho de lutar pela família vem muito da existência da Gabi", falou.

Paternidade

O jornalista recordou ainda que repensou a paternidade por conta do que viveu com a irmã. Ele é pai de Manuella Tralli, de 6 anos, de seu casamento com Ticiane Pinheiro."Por ter tido essa irmã com uma condição difícil, sempre tive resistência em ser pai. Pensava: “E se eu tiver um filho com as mesmas dificuldades? Vai ser muito punk para administrar”. Depois da Manu, percebi que, se eu pudesse ter tido dez filhos, eu teria tido, porque a minha felicidade em ser pai é gigantesca. Nasci para isso", ponderou.

