CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Atualidades
  2. César Tralli relembra cuidados com a irmã, Gabriela, que faleceu aos 40 anos: 'Precisei'
Atualidades / Família

César Tralli relembra cuidados com a irmã, Gabriela, que faleceu aos 40 anos: 'Precisei'

O jornalista César Tralli abriu o coração ao relembrar a relação com sua irmã, Gabriela Tralli, que faleceu em 2018, aos 40 anos

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 11/08/2025, às 08h10

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
César Tralli com irmã, Gabriela
César Tralli com irmã, Gabriela - Foto: Reprodução/Instagram

O jornalista César Tralli abriu o coração ao relembrar a relação com sua irmã, Gabriela Tralli, que faleceu em 2018, aos 40 anos. Em entrevista ao jornal Extra, divulgada nesta segunda-feira, 11, ele contou que assumiu o papel de cuidador dela desde os seis anos de idade e relembrou como foi acompanhá-la durante toda a vida. Ela nasceu com síndrome de Noonan, uma condição genética que causava deficiência intelectual severa e algumas limitações físicas. 

"Sou o filho mais velho de três, e a minha irmã mais nova, que infelizmente já faleceu, nasceu com uma síndrome muito rara. Isso a transformou numa eterna criança. Como minha mãe e meu pai trabalhavam muito, fui um segundo pai ela. Desenvolvi esse dom muito novo. Cuidava dela, que tinha convulsões. Precisei intervir em situações bem violentas. Isso foi me dando a condição do cuidado", recordou.

Tralli disse ainda que que seu apego à família hoje é resultado do convívio com a irmã. "Essa irmã sempre foi meu xodozinho. Viveu até os 40 anos, em 2018. O coração começou a falhar. Na troca das válvulas do coração, ela não resistiu. Ela tinha muitas limitações, mas todos da família se uniram muito. Essa força que tenho de lutar pela família vem muito da existência da Gabi", falou.

Paternidade

O jornalista recordou ainda que repensou a paternidade por conta do que viveu com a irmã. Ele é pai de Manuella Tralli, de 6 anos, de seu casamento com Ticiane Pinheiro."Por ter tido essa irmã com uma condição difícil, sempre tive resistência em ser pai. Pensava: “E se eu tiver um filho com as mesmas dificuldades? Vai ser muito punk para administrar”. Depois da Manu, percebi que, se eu pudesse ter tido dez filhos, eu teria tido, porque a minha felicidade em ser pai é gigantesca. Nasci para isso", ponderou.

Leia também: César Tralli mostra recordações especiais que guarda da irmã: 'Saudade eterna'

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

César Tralli
César Tralli César Tralli   

Leia também

Família

Faustão e Luciana Cardoso - Foto: Reprodução/Instagram

Saiba por que Luciana Cardoso não visitou Faustão no hospital com os filhos

Família

Poliana Rocha, Matheus Vargas e Leonardo - Foto: Reprodução/Instagram

Poliana Rocha manda recado para o enteado, Matheus Vargas: 'Muito mais'

Luto

Arlindo Cruz e Flora Cruz - Foto: Reprodução / Instagram

Filha de Arlindo Cruz fala sobre sepultamento no Dia dos Pais: 'Último juntos'

Família

Pedro Leonardo e Leonardo - Foto: Reprodução/Instagram

Filho de Leonardo lamenta ausência no Dia dos Pais com o cantor: 'Uma pena'

Esclareceu!

Poliana Rocha se pronuncia após vídeo de Margareth Serrão - Reprodução/Instagram

Poliana Rocha se pronuncia após vídeo da mãe de Virginia: 'Respeito'

Eita!

Jéssica Beatriz reage ao ver vídeo da mãe de Virginia - Reprodução/Instagram

Jéssica Beatriz defende Zé Felipe após vídeo da mãe de Virginia: 'Pai é pai'

Últimas notícias

Bruna Marquezine exibe fotos do casamento de Giovanna e GagliassoBruna Marquezine exibe fotos do 2º casamento de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso
Arlindo Cruz e Flora CruzFilha de Arlindo Cruz fala sobre sepultamento no Dia dos Pais: 'Último juntos'
César Tralli com irmã, GabrielaCésar Tralli relembra cuidados com a irmã, Gabriela, que faleceu aos 40 anos: 'Precisei'
Sandra Gadelha se reúne com Gilberto GilMãe de Preta Gil se reúne com a família de Gilberto Gil em data especial
Maíra Cardi e SophiaMaíra Cardi fica doente após a filha passar por cirurgia: 'Para piorar'
Pedro Leonardo e LeonardoFilho de Leonardo lamenta ausência no Dia dos Pais com o cantor: 'Uma pena'
Gilberto Gil no FantásticoGilberto Gil fala da morte da filha Preta Gil: ‘Foi muito duro’
Ticiane Pinheiro mostra Dia dos Pais em sua casaBolo personalizado e mais: Ticiane Pinheiro mostra Dia dos Pais em sua casa
Poliana Rocha se pronuncia após vídeo de Margareth SerrãoPoliana Rocha se pronuncia após vídeo da mãe de Virginia: 'Respeito'
Jéssica Beatriz reage ao ver vídeo da mãe de VirginiaJéssica Beatriz defende Zé Felipe após vídeo da mãe de Virginia: 'Pai é pai'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade