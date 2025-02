César Tralli mostra recordações especiais que guarda da irmã: 'Saudade eterna'

O jornalista César Tralli emocionou ao revelar que guarda como recordação dois itens que pertenciam à irmã, falecida em 2018

O jornalista César Tralli usou as redes sociais no sábado, 8, para dividir com os seguidores uma lembrança bastante especial. Em seu Instagram oficial, o âncora do 'Jornal Hoje', da TV Globo, publicou um vídeo mostrando alguns itens que pertenciam à sua irmã, Gabriela Tralli, falecida em 2018, aos 40 anos.

No registro feito ao lado da filha, Manuella Tralli, de 5 anos, César contou que guarda como recordação um óculos e um rádio de pilha, objetos usados pela familiar em boa parte da vida. "Você guarda recordações de pessoas que foram muito especiais na sua vida?", iniciou ele.

"Eu estava pensando nisso, e aí, olha os óculos que a minha irmãzinha Gabriela usava. Usou a vida inteira praticamente. E eu guardei com o maior carinho. Aqui também o radinho dela. O rádio de pilha, ela não desgrudava desse rádio, Manu. A Gabi vivia colada nesse radinho. Eu guardei com todo o carinho do mundo essa recordação da minha irmã. Guardar para o resto da vida", completou o jornalista.

Na legenda, César Tralli mencionou com carinho um pouco mais da irmã: "Recordações que fazem bem ao coração. Guarda algo especial de alguém que foi muito especial na sua vida? Minha irmã Gabriela! Ela nasceu com síndrome de Noonan. Viveu muito bem até os 40 anos. Foi uma eterna criança…", escreveu.

"Gabi me ensinou muito. O prazer nas pequenas coisas do cotidiano. O valor inestimável da vida. O amor incondicional. Falo sempre muito dela pra Manuella. Saudade eterna da Gabi que -por onde passava- espalhava luz e alegria…", finalizou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por César Tralli (@cesartralli)

Gabriela, irmã de César Tralli, faleceu em 2018 - Reprodução/Instagram

César Tralli mostra espaço inédito de Ana Maria Braga na Globo

Recentemente, César Tralli impressionou os seguidores ao compartilhar em suas redes sociais um novo vídeo nos bastidores da TV Globo. Aproveitando o tempo livre antes de entrar ao vivo no 'Jornal Hoje', o comunicador realizou um passeio pelos estúdios e mostrou, em primeira mão, um espaço inédito da emissora.

Em um vídeo publicado em seu Instagram oficial, Tralli aparece visitando a horta de Ana Maria Braga. Ao longo do registro, o jornalista exibiu detalhes do local e compartilhou com os seguidores os temperos utilizados pela apresentadora no 'Mais Você' como arruda, rúcula, beterraba, alho e salsa; confira o registro!

Leia também: Ticiane Pinheiro ganha declaração especial de César Tralli: 'Digo e repito'