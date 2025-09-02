César Tralli fala sobre infância difícil e lembra que começou a trabalhar cedo: 'Puxar a família'

O apresentador César Tralli relembrou que sua infância foi marcada por desafios e pela necessidade de ajudar a família desde cedo

O apresentador César Tralli é o novo titular do Jornal Nacional após William Bonner anunciar sua saída do programa. Mas, antes de conquistar essa posição aos 54 anos, o jornalista relembra que sua infância foi marcada por desafios e pela necessidade de ajudar a família desde cedo. Em entrevista ao Extra, ele contou sobre a origem simples de seus pais, Edna e César, que mesmo diante das dificuldades, criaram o filho com muito amor.

"Minha mãe é de uma família de nove irmãos do interior de São Paulo, e todos nasceram num canavial. Ela cortou cana até adolescente, vendeu amendoim em porta de estádio, participou de colheita de algodão e milho... Meu pai também veio do interior de São Paulo bem jovem e com muita dificuldade. Eles foram construindo a vida na capital", revelou.

César Tralli também compartilhou que precisou se virar para ajudar no sustento da casa ainda na adolescência. Aos 12 anos, o jornalista já dava aulas particulares de Matemática, Português e Inglês para vizinhos. "Quando meu pai ficava desempregado (ele era técnico administrativo), minha mãe segurava a onda e pedia dinheiro emprestado aos meus tios. Eu sabia que teria que correr atrás para puxar a família. Sempre gostei de estudar e comecei a trabalhar cedo", disse.

Vale lembrar que César Tralli é formado em Jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, de São Paulo, e é mestre em Ciências Sociais pela PUC-SP. Ele começou sua carreira na Gazeta Esportiva, e já passou pela rádio Jovem Pan, SBT e Record. Ele entrou na Globo em 1993, sendo que já foi repórter, correspondente internacional, âncora do SPTV, do Jornal Hoje e do Jornal GloboNews - Edição das 18h.

Cesar Tralli revela se toda a família vai para o RJ após assumir o Jornal Nacional

Para comandar o Jornal Nacional, Cesar Tralli terá que se mudar de São Paulo para o Rio de Janeiro. . Nesta terça-feira, 2, durante participação no Mais Você, ele conversou com a apresentadora Ana Maria Braga e revelou se sua família pretende acompanhá-lo na mudança.

"A gente está começando a conversar isso. Era uma informação que eu precisava guardar em segredo. Eu só comuniquei as minhas filhas no final de semana. Pelo fato de a gente ser uma família muito unida e muito próxima, tudo vai ser feito no sentido de que todos podem ir. É uma fase de adaptação. Eu quero crer que no primeiro momento eu vou ficar na ponte aérea até que as coisas se ajeitem e elas possam ir o quanto antes", contou o jornalista.

Em seguida, contou sobre as pessoas que conhece no Rio de Janeiro. "Eu tenho muitos colegas lá. Estou na Globo há 33 anos. Eu tenho muitos colegas e amigos, amigos repórteres. Para mim vai ser uma alegria enorme conviver com a turma. Vou ficar com saudade da turma do Jornal Hoje. Mas eu espero não perder contato com ninguém. Eu sou muito grato a todas as pessoas que estão comigo. Nossa jornada é longa. Degrau por degrau", complementou.

Motivo da saída de William Bonner do Jornal Nacional

Durante a edição do telejornal desta segunda-feira, William Bonner explicou decisão de sair do Jornal da Globo. "A minha decisão de mudar de atividade já tem cinco anos. Ela surgiu em um momento em que muita gente também repensou a vida profissional: quando a pandemia estava no auge. Naquela época, um dos meus três filhos estava de mudança para estudar em outro país. E eu sentia que, nos meus dias, só cabiam as coisas que eu precisava fazer, mas ficavam de fora coisas que eu também gostaria de fazer. A conta não estava fechando".

"Só que era um momento muito difícil para fazer um movimento desses. Essa é uma mudança que demanda tempo para se preparar a sucessão, os sucessores, e nós viemos fazendo isso ao longo de cinco anos. Hoje, eu tenho dois filhos morando e trabalhando no exterior. Hoje, eu tenho uma história de 29 anos de Jornal Nacional. E, nessa primeira semana de setembro, eu completo 26 anos como editor-chefe, acumulando o trabalho de apresentação com todas as obrigações que a chefia de editores exige. O tempo que isso demanda, e não é pouco”, afirmou ele.

