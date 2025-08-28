CARAS Brasil
  César Tralli divide momento especial com o cunhado, irmão de Ticiane Pinheiro
Atualidades / Família

César Tralli divide momento especial com o cunhado, irmão de Ticiane Pinheiro

O jornalista César Tralli ressaltou o carinho e admiração que sente pelo cunhado, Fernando Pinheiro Jr, durante momento de lazer; veja vídeo

por Rafaela Oliveira
Publicado em 28/08/2025, às 09h33

César Tralli e Fernando Pinheiro Jr
César Tralli e Fernando Pinheiro Jr - Foto: Reprodução / Instagram

O jornalista César Tralli dividiu com o público um registro bastante especial ao lado do cunhado, Fernando Pinheiro Jr. Em seu perfil oficial, o âncora do 'Jornal Hoje', da TV Globo, mostrou que aproveitou um momento de folga para jogar futebol com o irmão de Ticiane Pinheiro.

No vídeo, Tralli aproveitou para falar um pouco sobre seu grande carinho e admiração por Fernando. "Esse aqui é meu cunhado, que eu amo muito. O melhor cunhado do mundo. Faz tempo que a gente não joga bola, eu adoro bater uma bolinha com o Fefê", declarou o comunicador.

"Meu cunhado que eu amo muito! Fefê é daqueles seres humanos especiais em todos os sentidos. Ele guarda no coração a inocência e a alegria de uma eterna criança. Fefê lembra muito minha irmã, Gabi. É sobre isso: amor puro. Simples assim", acrescentou César Tralli na legenda da postagem.

Helô Pinheiro, sogra do jornalista, aproveitou a publicação e a bela declaração do genro para deixar um recado carinhoso nos comentários: "Você meu genro é a luz que faltava na vida de nosso Fefê. Você é tão especial que merece nossa gratidão por tudo que é... beijos da sogra feliz, que Deus lhe proteja sempre", escreveu a eterna 'Garota de Ipanema'.

César Tralli é casado com Ticiane Pinheiro - Foto: Reprodução / Instagram
Ticiane Pinheiro fala sobre o irmão especial

Recentemente, Ticiane Pinheiro abriu o coração ao falar sobre a vida do seu irmão, Fernando Pinheiro Jr, de 45 anos. Ele é um homem PCD (Pessoa com Deficiência) após sofrer com a falta de oxigenação no cérebro em decorrência de uma bronquiolite com apenas 4 meses de vida. Desde então, ele vive com as sequelas.

Em entrevista no podcast Pod Falar, a famosa contou que o irmão tem uma vida feliz, mas tem suas limitações no cotidiano. "Ele nasceu normal. Com 4 meses, teve bronquiolite (infecção nos brônquios) e falta de oxigenação no cérebro. Ele é um menino supercarinhoso, carismático, joga futebol superbem, joga tênis superbem, faz esporte, ele gosta. Mas ele não sabe ler, não sabe escrever. Estudou muito tempo em uma escola especial. É uma eterna criança, cuida dos meus pais", disse ela.

Ticiane Pinheiro e o irmão, Fernando Pinheiro Jr - Foto: Reprodução / Instagram
Quem são os irmãos de Ticiane Pinheiro?

A musa Helô Pinheiro é a eterna Garota de Ipanema e construiu uma linda família ao longo de sua vida. Que tal relembrar quem são os filhos dela? Confira:

Para começar, Helô é casadíssima! Ela é a esposa do engenheiro Fernando Mendes Pinheiro desde 1966. Eles subiram ao altar quando ela tinha apenas 21 anos de idade. Juntos, eles tiveram quatro filhos: Kiki Pinheiro, Jô Pinheiro, Ticiane Pinheiro e Fernando Pinheiro Junior.

Helô Pinheiro com o marido e os filhos - Foto: Reprodução / Instagram
Rafaela Oliveira

César TralliTiciane PinheiroFernando Pinheiro Jr
César Tralli César Tralli   Ticiane Pinheiro Ticiane Pinheiro  

