Rafaella Justus presta bela homenagem para o pai e o padrasto: 'Sorte a minha'

Rafaella Justus publicou uma foto especial ao lado do pai, Roberto Justus, e do padrasto, César Tralli, em celebração ao Dia dos Pais
A adolescente Rafaella Justus dividiu com o público uma foto mais que especial ao lado do pai, Roberto Justus, e do padrasto, César Tralli. Em celebração ao Dia dos Pais, a herdeira mais velha de Ticiane Pinheiro prestou uma bela homenagem aos dois.
No registro compartilhado por Rafa Justus, ela aparece cercada do empresário e do jornalista enquanto tira uma selfie do trio. Na legenda, a jovem ressaltou o quanto ama os dois e se descreveu como sortuda por ser rodeada de amor.
"Feliz Dia dos Pais! Essa foto é muito especial! Meu pai e meu ‘paidrastro’. Que sorte a minha ser rodeada de tanto amor!", declarou a adolescente. Mais cedo, Rafaella Justus também publicou uma homenagem emocionante a Roberto Justus. A jovem passou a data comemorativa com o pai e os irmãos na fazenda da família.
"Você me ensinou que amor se mostra nos detalhes, força não significa falta de medo e que caráter vale mais do que qualquer conquista! Eu me orgulho imensamente de ser sua filha, levo e levarei comigo, para sempre, tudo o que você me ensinou! Obrigada por tudo, por manter nossa família sempre unida, e principalmente por me dar o melhor presente que você poderia ter me dado, os meus irmãos! Te amo muito", escreveu Rafa Justus na legenda.
Rafa Justus, que completou 16 anos de vida no dia 21 de julho, retornou ao Brasil nos últimos dias após passar uma temporada nos Estados Unidos com as amigas. E assim que chegou em casa, se deparou com uma festinha surpresa organizada pela mãe, Ticiane Pinheiro.
A comemoração, realizada na casa onde a adolescente mora com a apresentadora e o padrasto, César Tralli, contou com a presença de familiares e amigos. A herdeira de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus ainda ganhou um belíssimo bolo de dois andares na cor rose gold, com diversas estrelas no topo.
Nas imagens publicadas pela apresentadora do 'Hoje em Dia', da Record TV, é possível notar o quanto a aniversariante foi recebida com carinho depois de passar uma temporada longe de casa; confira os registros da festa de Rafaella Justus!
Leia também: Rafaella Justus mostra comemoração de seu aniversário sem os pais
|Qual foi o melhor grupo da Dança dos Famosos? Vote e escolha!
|As 5 perguntas fundamentais que Arlindo Cruz fez para Babi Cruz antes do namoro
|Atriz de Greys Anatomy revela doença autoimune e especialista comenta: 'Não tem cura'
|Ana Maria Braga manda recado ao vivo para Faustão após novos transplantes
|Famoso perde R$ 100 mil no Show do Milhão ao errar pergunta. Saiba a resposta certa
|Médico alerta para riscos de doença cardíaca de Welder Rodrigues: 'Morte súbita'
|Caio Blat faz rara aparição com o filho de 22 anos durante jantar
|Veja o presente que Neymar Jr ganhou do filho mais velho no Dia dos Pais
|Brooklyn Beckham exibe as fotos de sua renovação dos votos de casamento
|César Tralli relata conversa divertida com a filha durante visita dela à Globo