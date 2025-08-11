Rafaella Justus presta bela homenagem para o pai e o padrasto: 'Sorte a minha'

Rafaella Justus publicou uma foto especial ao lado do pai, Roberto Justus, e do padrasto, César Tralli, em celebração ao Dia dos Pais

A adolescente Rafaella Justus dividiu com o público uma foto mais que especial ao lado do pai, Roberto Justus, e do padrasto, César Tralli. Em celebração ao Dia dos Pais, a herdeira mais velha de Ticiane Pinheiro prestou uma bela homenagem aos dois.

No registro compartilhado por Rafa Justus, ela aparece cercada do empresário e do jornalista enquanto tira uma selfie do trio. Na legenda, a jovem ressaltou o quanto ama os dois e se descreveu como sortuda por ser rodeada de amor.

" Feliz Dia dos Pais! Essa foto é muito especial! Meu pai e meu ‘paidrastro’. Que sorte a minha ser rodeada de tanto amor! ", declarou a adolescente. Mais cedo, Rafaella Justus também publicou uma homenagem emocionante a Roberto Justus. A jovem passou a data comemorativa com o pai e os irmãos na fazenda da família.

"Você me ensinou que amor se mostra nos detalhes, força não significa falta de medo e que caráter vale mais do que qualquer conquista! Eu me orgulho imensamente de ser sua filha, levo e levarei comigo, para sempre, tudo o que você me ensinou! Obrigada por tudo, por manter nossa família sempre unida, e principalmente por me dar o melhor presente que você poderia ter me dado, os meus irmãos! Te amo muito", escreveu Rafa Justus na legenda.

Rafaella Justus homenageia Roberto Justus e César Tralli - Reprodução/Instagram

O aniversário de 16 anos de Rafaella Justus

Rafa Justus, que completou 16 anos de vida no dia 21 de julho, retornou ao Brasil nos últimos dias após passar uma temporada nos Estados Unidos com as amigas. E assim que chegou em casa, se deparou com uma festinha surpresa organizada pela mãe, Ticiane Pinheiro.

A comemoração, realizada na casa onde a adolescente mora com a apresentadora e o padrasto, César Tralli, contou com a presença de familiares e amigos. A herdeira de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus ainda ganhou um belíssimo bolo de dois andares na cor rose gold, com diversas estrelas no topo.

Nas imagens publicadas pela apresentadora do 'Hoje em Dia', da Record TV, é possível notar o quanto a aniversariante foi recebida com carinho depois de passar uma temporada longe de casa; confira os registros da festa de Rafaella Justus!

