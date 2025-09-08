Celulares e casas: descubra como Simone Mendes presenteia seus funcionários

A generosidade da sertaneja Simone Mendes é admirável! Descubra com quais itens luxuosos ela presenteia seus funcionários; confira!

Na última semana, a cantora Simone Mendes teve sua generosidade exposta. Foi descoberto que, a sertaneja já presenteou seus funcionários e colaboradores com diversos presentes, como celulares, carros e até mesmo casas. Quem não iria querer fazer parte da equipe da sertaneja?

Segundo o Portal Leo Dias, Simone Mendes já deu um carro ao seu motorista, com quem trabalha há mais de cinco anos. Com Heloísa, a cozinheira da artista há mais de 15 anos, não foi diferente, a profissional recebeu uma casa. Já a babá de seus filhos, Zaya e Henry Diniz, foi surpreendida com um iPhone de última geração.

A gratidão da cantora vai além dos palcos, a famosa carrega gratidão e generosidade dentro de si. A estrela sempre reconheceu e valorizou cada gesto de quem esteve com ela, seja dentro de casa ou nos palcos.

Simone Mendes se declara para marido

Durante o Farraial 2025, no final do mês de agosto, a cantora Simone Mendes decidiu se declarar para Kaká Diniz, seu marido. Durante a entrevista, a famosa abriu seu coração e relembrou de sua trajetória com seu parceiro.

“Eu já cheguei a falar para a turma, né? Eu pesei quase 100 kg. E o meu marido sempre me elogiou, todas as vezes. Nunca me jogou pra baixo. É um cara que sempre me elogiou a vida inteira. Então, assim, é muito bom quando você encontra esse amor, esse parceiro pra vida toda”, declarou Simone em entrevista ao Portal Leo Dias.

A famosa acrescentou sobre sua admiração pelo pai de seus filhos. “Quando você tem um relacionamento que existe amor, quando você vê aquela pessoa atuando com algo – que é mais importante que Deus deu na vida, você começa a admirar mais ainda e esse amor só cresce”, disse ela.

Simone contou sobre sua família e como sempre admirou Kaká como pai. “Quando você vê aquela pessoa atuando com algo que é a coisa mais importante que Deus lhe deu na vida, aí você começa a admirar mais ainda aquela pessoa, né? E esse amor só cresce, cresce, cresce”, completou a artista.

