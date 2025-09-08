CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Atualidades
  2. Celulares e casas: descubra como Simone Mendes presenteia seus funcionários
Atualidades / Mimos!

Celulares e casas: descubra como Simone Mendes presenteia seus funcionários

A generosidade da sertaneja Simone Mendes é admirável! Descubra com quais itens luxuosos ela presenteia seus funcionários; confira!

Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti
por Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 08/09/2025, às 18h02

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Simone Mendes
Simone Mendes - Foto: Reprodução / Instagram

Na última semana, a cantora Simone Mendes teve sua generosidade exposta. Foi descoberto que, a sertaneja já presenteou seus funcionários e colaboradores com diversos presentes, como celulares, carros e até mesmo casas. Quem não iria querer fazer parte da equipe da sertaneja?

Segundo o Portal Leo Dias, Simone Mendes já deu um carro ao seu motorista, com quem trabalha há mais de cinco anos. Com Heloísa, a cozinheira da artista há mais de 15 anos, não foi diferente, a profissional recebeu uma casa. Já a babá de seus filhos, Zaya e Henry Diniz, foi surpreendida com um iPhone de última geração.

A gratidão da cantora vai além dos palcos, a famosa carrega gratidão e generosidade dentro de si. A estrela sempre reconheceu e valorizou cada gesto de quem esteve com ela, seja dentro de casa ou nos palcos.

Simone Mendes se declara para marido

Durante o Farraial 2025, no final do mês de agosto, a cantora Simone Mendes decidiu se declarar para Kaká Diniz, seu marido. Durante a entrevista, a famosa abriu seu coração e relembrou de sua trajetória com seu parceiro.

Eu já cheguei a falar para a turma, né? Eu pesei quase 100 kg. E o meu marido sempre me elogiou, todas as vezes. Nunca me jogou pra baixo. É um cara que sempre me elogiou a vida inteira. Então, assim, é muito bom quando você encontra esse amor, esse parceiro pra vida toda”, declarou Simone em entrevista ao Portal Leo Dias.

A famosa acrescentou sobre sua admiração pelo pai de seus filhos. “Quando você tem um relacionamento que existe amor, quando você vê aquela pessoa atuando com algo – que é mais importante que Deus deu na vida, você começa a admirar mais ainda e esse amor só cresce”, disse ela.

Simone contou sobre sua família e como sempre admirou Kaká como pai. “Quando você vê aquela pessoa atuando com algo que é a coisa mais importante que Deus lhe deu na vida, aí você começa a admirar mais ainda aquela pessoa, né? E esse amor só cresce, cresce, cresce”, completou a artista.

Leia também: Simone Mendes começa a treinar após perder mais de 30 kg

Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti

Giovanna F Campos é estudante de jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, apaixonada por entretenimento e literatura.

presentesSimone Mendesfuncionários
Simone Mendes Simone Mendes   

Leia também

EITA!

Henrique Fogaça e Paola Carrosella - Foto: Reprodução / Instagram

Henrique Fogaça se pronuncia sobre rumores com Paola Carosella

Amor!

Rafa Kalimann e Nattan - Foto: Reprodução / Instagram

Rafa Kalimann relembra como se apaixonou por Nattan

Rumores

Eva Pacheco e Gustavo Mioto - Foto: Reprodução / Instagram

Equipe de Eva Pacheco se pronuncia sobre affair com Gustavo Mioto

Homenagem

Maria Bethânia e Angela Ro Ro - Foto: Reprodução / Instagram

Angela Ro Ro recebeu homenagem de Maria Bethânia antes de falecer

Visita real

Foto: Globo; Getty Images

Luciano Huck apresentará premiação ao lado do Príncipe William

Ícone

Isabeli Fontana - Foto: Getty Images

Isabeli Fontana comenta autoestima e retorno às passarelas aos 42 anos

Últimas notícias

Lucas Guimarães no programa 'Eita Lucas'Lucas Guimarães celebra a primeira gravação do seu programa em estúdio no SBT
Maria Cavalcante, Cristiano Deyvid e AntonellaFilha de Maria Cavalcante esbanja fofura em comemoração de mesversário
Lady Gaga e Michael PolanskyLady Gaga se declara para noivo: ‘Eu te amo infinitamente’
Henrique Fogaça e Paola CarrosellaHenrique Fogaça se pronuncia sobre rumores com Paola Carosella
Rafa Kalimann e NattanRafa Kalimann relembra como se apaixonou por Nattan
Eva Pacheco e Gustavo MiotoEquipe de Eva Pacheco se pronuncia sobre affair com Gustavo Mioto
Inês (Joana Solnado)Nova vilã chega em Êta Mundo Melhor! e une forças com Sandra para plano fatal
Simone MendesCelulares e casas: descubra como Simone Mendes presenteia seus funcionários
Maria Bethânia e Angela Ro RoAngela Ro Ro recebeu homenagem de Maria Bethânia antes de falecer
Zé Felipe faz festa para o filho caçulaZé Felipe faz festa para José Leonardo sem Virginia Fonseca
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade