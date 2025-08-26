CARAS Brasil
Música / Alma gêmea

Simone Mendes se declara para marido: "Nunca me jogou para baixo"

Cantora Simone Mendes falou sobre o relacionamento de 12 anos, relembrou momentos pessoais e destacou a importância do companheirismo

Izabella Nicolau
por Izabella Nicolau
[email protected]

Publicado em 26/08/2025, às 18h10

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Simone Mendes
Simone Mendes - Foto: Reprodução / Instagram

Simone Mendes concedeu entrevista a Leo Dias durante o Farraial 2025 e abriu o coração ao falar sobre o parceiro Kaká Diniz. Casada há 12 anos com o empresário, a cantora relembrou momentos importantes da trajetória dos dois, destacou o apoio do marido e refletiu sobre o significado de viver um relacionamento sólido.

Eu já cheguei a falar para a turma, né? Eu pesei quase 100 kg. E o meu marido sempre me elogiou, todas as vezes”, contou Simone. “Nunca me jogou pra baixo. É um cara que sempre me elogiou a vida inteira. Então, assim, é muito bom quando você encontra esse amor, esse parceiro pra vida toda.

Admiração e companheirismo no casamento

Simone ressaltou que admira a forma como Kaká cuida da família. “Quando você tem um relacionamento que existe amor, quando você vê aquela pessoa atuando com algo – que é mais importante que Deus deu na vida, você começa a admirar mais ainda e esse amor só cresce.”

A cantora também refletiu sobre os diferentes tipos de amor. “Eu acho que tem ‘amor pra vida’ e ‘amor da vida’. A diferença é que amor da vida é o sonho de todo mundo, mas às vezes não dá certo e você precisa deixar aquela pessoa ir. Aí vem o amor pra vida, que é aquela pessoa que vai somar com você e construir”, avaliou. “Eu acredito que a gente ama várias vezes e de várias formas, mas tem aquele que mata a alma”, completou.

Para Simone, Kaká se encaixa nas duas definições. “É o amor da minha vida e para a minha vida. Um cara que soma na minha carreira e na vida dos meus filhos”, afirmou. O casal tem dois filhos: Henry, de 11 anos, e Zaya, de 4 anos.

A sertaneja destacou ainda que a admiração cresce ao observá-lo como pai. “Quando você vê aquela pessoa atuando com algo que é a coisa mais importante que Deus lhe deu na vida, aí você começa a admirar mais ainda aquela pessoa, né? E esse amor só cresce, cresce, cresce.”

