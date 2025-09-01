CARAS Brasil
  1. Bem-estar e Saúde
  2. Simone Mendes começa a treinar após perder mais de 30 kg
Bem-estar e Saúde / Academia

Simone Mendes começa a treinar após perder mais de 30 kg

A cantora sertaneja Simone Mendes, inicia sua rotina de treinos e mostra resultado do corpo após perder mais de 30 kg no início do ano

Giovanna F Campos
por Giovanna F Campos
[email protected]

Publicado em 01/09/2025, às 19h15

Simone Mendes
Simone Mendes - Foto: Reprodução / Instagram

A cantora Simone Mendes utilizou suas redes sociais para registrar o início da sua rotina de treinos, nesta segunda, 1. Em março deste ano, a artista relatou que perdeu mais de 30 kg após fazer acompanhamento com nutróloga, e descobriu razões metabólicas que complicam seu processo de perda de peso.

A sertaneja compartilhou seu look de treino com seus seguidores e fez piadinhas. “Estão vendo essa roupa de 1930? Comecei a malhar hoje. Feliz? Vocês veem pela cara. A idade chegou, né, turma?”, brincou a sertaneja de 41 anos em seus stories, após sair da academia de seu prédio. “E o que acontece com a idade? Tô morta… Vou tomar meu banho”, completou ela enquanto esperava o elevador para voltar ao seu apartamento.

Confira:

Simone Mendes Foto: Reprodução / Instagram
Simone Mendes Foto: Reprodução / Instagram

Como Simone Mendes perdeu 30 kg?

Em março, a cantora participou do programa Mais Você, apresentado por Ana Maria Braga. Durante o bate papo, Simone Mendes compartilhou que perdeu mais de 30 kg, após iniciar acompanhamento com nutróloga e perceber sua dificuldade para emagrecer.

É uma luta, tem alguns aninhos que eu venho tentando chegar nesse corpo. Eu estava pesando quase 90 kg e tenho 1,52 m. Nada me emagrecia... Fui a uma nutróloga, ela começou a fazer alguns exames e descobri no meu metabolismo, resistência à insulina e outras questões que me faziam não emagrecer”, relatou Simone na época.

A cantora também relatou que precisou realizar alguns procedimentos estéticos para combater a flacidez de sua pele, que surgiu a partir da perda de peso repentina. “Caiu muito peso, muito peso, muito peso, muito peso. Beleza. E depois ficou ruim, né, louro? Ficou tudo folgado aí, pele. Fica bom, fica ruim... Depois fiz uma plástica, né? Com o doutor Jorge, meu amigo querido. Tirei tudo que estava fora do lugar e agora estou no [tamanho] 36, estou bem feliz”, contou ela no programa da Rede Globo.

Na época em que realizou as cirurgias plásticas, Simone fez questão de compartilhar com seus seguidores. “Não adianta, academia não vai adiantar, o fato de perder peso, fora as estrias que eu adquiri, fizeram que a firmeza da pele não voltasse”, compartilhou ela em seus stories.

Giovanna F Campos

Giovanna F Campos é estudante de jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, apaixonada por entretenimento e literatura.

