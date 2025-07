Celso Portiolli chora ao relembrar morte do irmão e acidente: 'Forte'

No Domingo Legal, Celso Portiolli chora ao relembrar momento difícil de quando perdeu o irmão e quase sofreu acidente que poderia ter tirado sua vida

O apresentador Celso Portiolli se emocionou e chorou no Domingo Legal deste domingo, 20, ao relembrar um momento marcante em sua vida: quando perdeu seu irmão na juventude. O comunicador então voltou no tempo e contou um pouco do que aconteceu.

Ainda trabalhando na rádio, ele precisou lidar com o luto e quase sofreu um acidente em um ônibus em sequência. Celso Portiolli então falou como foi ter recebido um recado de deus sobre ter que continuar sua vida e seu propósito.

"Eu perdi meu irmão muito novo e no dia que ele faleceu, eu tinha que fazer programa de rádio e depois do sepultamento eu também tive essa vontade, ele trabalhava muito, era um cara muito empreendedor, eu pensei abrir mão de tudo: 'Falei vou viver', porque ele trabalhou tanto e se foi e eu naquele dia, depois do sepultamento, peguei o ônibus meio sem sentido e fui viajar e eu me lembro que nesse dia, não existia internet, mas veio um recado muito forte para mim", começou dizendo.

"Eu estava no ônibus viajando e o ônibus perdeu o controle, era de madrugada, eu estava acordado, o ônibus virou e o ônibus foi de lado na rodovia e eu fiquei de frente para rodovia olhando. Tinha acabado de perder o meu irmão e naquele momento passou um filme na minha cabeça. Foi mais ou menos assim: a vida é muito, é um apagar de uma luz, não é verdade? Acho que esse susto que eu levei me disse o seguinte: 'Você não pode parar por qualquer coisa, a perda é muito forte, mas você tem que continuar, porque tem um propósito na vida, você tem uma missão, então deus me livrou daquele muito difícil também para mostrar que eu tinha propósito na vida e eu segui no rádio em busca do meu grande sonho", relatou.

Celso Portiolli manda recado de apoio a Edu Guedes após diagnóstico

Durante o programa Domingo Legal do domingo, 6, Celso Portilli mandou um recado para o apresentador e chef de cozinha Edu Guedes, que passou por uma cirurgia para a remoção de um câncer no pâncreas.

O comunicador mandou um abraço para o amigo e pediu uma corrente de oração para que ele se recupere."Eu quero mandar aqui um abraço para o Edu Guedes. Eu li a notícia que ele foi diagnosticado com câncer no pâncreas, já foi operado. Edu, força, meu amigo. Muita fé para você. Quero aproveitar e pedir uma corrente de orações para ele", disse Portiolli. Saiba mais aqui!