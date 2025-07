Celso Portiolli manda recado de apoio a Edu Guedes após diagnóstico: 'Muita fé'

No 'Domingo Legal', o apresentador Celso Portiolli mandou uma mensagem de apoio a Edu Guedes, que passou por uma cirurgia após descobrir um câncer

Duante o programa Domingo Legal deste domingo, 6, Celso Portilli mandou um recado para o apresentador e chef de cozinha Edu Guedes, que passou por uma cirurgia para a remoção de um câncer no pâncreas.

O comunicador mandou um abraço para o amigo e pediu uma corrente de oração para que ele se recupere."Eu quero mandar aqui um abraço para o Edu Guedes. Eu li a notícia que ele foi diagnosticado com câncer no pâncreas, já foi operado. Edu, força, meu amigo. Muita fé para você. Quero aproveitar e pedir uma corrente de orações para ele", disse Portiolli.

"Qual o nome dele é?", questionou Padre Marcelo Rossi, convidado do programa para divulgar seu novo livro e o relançamento da música Erguei as Mãos. "Edu Guedes", respondeu o apresentador. "O Edu? Nossa, Edu... Como é importante... Se cuida", falou o religioso.

Em seguida, Padre Marcelo relembrou quando Portiolli também enfrentou um câncer. Ele foi diagnosticado com um tumor na bexiga em 2021. "Você se cuidou, mas vou relembrar. Físico, pensamentos e a palavra de Deus tem poder de transformar", completou o sacerdote.

Lexa se emociona com mensagem de Padre Marcelo Rossi

A cantora Lexa não segurou a emoção após receber uma mensagem de fé e esperança do Padre Marcelo Rossi durante o programa Domingo Legal, do SBT, neste domingo, 6.

Ao encontrar com a artista no palco, o religioso a surpreendeu com um recado. "Você sabe, né? Vai chegar a hora de ter novamente, tá? E vai até o fim", disse ele para a famosa, que abaixou a cabeça e começou a chorar. Veja o vídeo!

Vale lembrar que Sofia, a primeira filha de Lexa com o ator Ricardo Vianna, morreu três dias após o parto. A menina nasceu prematura, com 25 semanas. "Sofia, 02/02 às 15:03. O nosso milagre nasceu! Dia 05/02 minha filha amada nos deixou. Um luto e uma dor que eu nunca tinha visto igual. Vivi os dias mais difíceis da minha vida (...)", disse a cantora na época.

