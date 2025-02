Jennifer Lopez lamenta morte precoce de seu cabeleireiro: 'Coração partido'

Cabeleireiro de celebridades como Jennifer Lopez, Kylie Jenner e Anitta, Jesus Guerrero faleceu aos 34 anos no início desta semana

A cantora Jennifer Lopez prestou uma homenagem emocionante a Jesus Guerrero, seu cabeleireiro. O profissional, que também atendia outras celebridades como Kylie Jenner e Anitta, faleceu aos 34 anos no início desta semana.

Por meio das redes sociais, a artista publicou uma foto em preto e branco do amigo e lamentou sua partida tão precoce. Até o momento, a família de Jesus Guerrero não divulgou a causa da morte. Segundo a irmã mais nova do cabeleireiro, ele morreu " de repente e inesperadamente ".

"Não é nenhuma surpresa que sua mãe lhe deu o nome de Jesus. Você era gentil, gentil e amoroso, quieto e modesto, mas tão poderoso, e sua presença era sentida no minuto em que você entrava em qualquer lugar. Você nunca exigiu os holofotes. Você nunca precisou fazer barulho para ser reconhecido, seu coração e seu talento fizeram isso tão facilmente quanto sua arte", iniciou Jennifer na legenda.

"Tenho tido dificuldade em juntar as palavras nos últimos dias. A verdade é que ainda estou em choque que uma vida tão linda e jovem tenha chegado ao fim. Parece sem sentido e injusto. Sei que sua família está de coração partido, assim como eu e todos os outros que o conheceram. Seu espírito mudou para a próxima fase além desta vida, mas sei que onde quer que você esteja, há beleza e luz. E a beleza e a luz que você deixou aqui viverão para sempre. Descanse em paz, doce anjo...", completou a cantora.

De acordo com informações da revista 'People', Jesus Guerrero faleceu logo após retornar de Dubai, nos Emirados Árabes, onde viajou na companhia de Jennifer Lopez.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jennifer Lopez (@jlo)

Funeral de Jesus Guerrero será custeado por Kylie Jenner

Segundo o 'TMZ', o funeral do cabeleireiro Jesus Guerrero será custeado por Kylie Jenner. De acordo com o veículo, a famosa teria entrado em contato com a família do amigo e se oferecido para arcar com as despesas do velório, incluindo o translado do corpo para sua cidade natal, Houston, no Texas.

Leia também: Detalhes do divórcio de Ben Affleck e Jennifer Lopez: 'Nada foi resolvido'