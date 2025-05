Youtuber Otávio Ugá lamenta morte da esposa após descoberta de câncer raro

Nas redes sociais, o youtuber Otávio Ugá falou sobre a morte de sua esposa, Juliana Domingues, que estava em tratamento contra um câncer autoimune

O youtuber Otávio Ugá, do canal Super Oito, comoveu os seguidores das redes sociais ao falar sobre a morte da esposa, Juliana Domingues, que estava em tratamento contra um câncer autoimune no fígado desde 2022.

"Vim contar aquela notícia que eu não gostaria de dar, e vocês não gostariam de ouvir. A nossa querida fez a passagem hoje. Foi um clima muito difícil aqui em casa. Aquele jeito dela, brincalhona, a energia e luz que ela era - isso era unânime, todo mundo que conheceu conhecia - se manteve até os últimos momentos", disse ele no vídeo postado nos Stories.

Otávia ainda contou que os últimos dias foram desafiadores após a doença se agravar. "Ultimamente, ela não sabia agradecer o carinho que vocês mandavam, as mensagens... A gente foi muito tocado. Eu sei, por dentro, que vocês foram muito tocados com a história dela, como ela lidou com todas as dificuldades - era dificuldade para comer, para ir ao banheiro, tudo", acrescentou.

Juliana, que era estudante de psicologia, dividia a etapas do tratamento com os seguidores. Ela realizou sessões de radioterapia e quimioterapia e revelou que recebeu o diagnóstico de um câncer 'incurável'. "Era sofrimento, internação, ela era agulhada e furada, quimioterapia, radioterapia, tudo isso massacrando ela. E sempre ela trazia o sorriso no olhar, contagiando todo muno. Obrigado gente, obrigado demais, por todo o carinho que vocês mandaram. Ela captou isso, sentiu, se sentiu muito amada", afirmou.

"Ela não perdeu a batalha para o câncer, não, de forma alguma. Ela venceu, enfrentou com a cara e com a coragem, de cabeça erguida, enfrentou todos os passos e cumpriu o que precisava fazer. Ela comunicou, espalhou mensagens positivas de que às vezes, a gente torna pequenos problemas em grandes problemas, quando não são. Mesmo diante de um problema tão grande, ela continuava emanando tanta energia positiva e alegria. A passagem dela foi muito vitoriosa, e todos os corações que ela tocou, vão ser marcados para sempre. Por onde quer que ela passava, a gente não é mais o mesmo. Se tem um conforto que a gente pode ter, é que ela não está sofrendo mais", falou Otávio, bastante emocionado.

"A gente tende a compartilhar só os melhores momentos na internet, e ela não gostava de compartilhar os momentos difíceis. Foi inesperado para mim, foi aqui em casa, mas não era totalmente inesperado porque a gente sabia que estava difícil. Diante de tanto sofrimento, dor, ela suportou o quanto precisou para nos tocar, deixar a marca dela na gente. Agora ela pode descansar, e está descansando", finalizou o youtuber.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliana Domingues (@jujudomingues)

Ex-participante do reality Quilos Mortais morre aos 40 anos

Latonya Pottain, que ficou conhecida por sua participação na 11ª temporada do reality show Quilos Mortais, em 2022, morreu no último sábado, 11, aos 40 anos de idade, após sofrer uma parada cardíaca. A notícia do falecimento foi confirmada pelo site TMZ. Saiba mais!

Leia também:Fisiculturista morre aos 35 anos após seus músculos 'incharem'; entenda