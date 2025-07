Cauã Reymond mostra momentos de ensinamentos para a filha: 'Tempo precioso'

Ela cresceu! Cauã Reymond mostra esportes que está ensinando para sua filha com Grazi Massafera; veja os registros dele com a garota

A filha de Cauã Reymond e Grazi Massafera, Sofia, de 13 anos, está aprendendo novos esportes com o pai. Em sua rede social, o ator compartilhou nesta quinta-feira, 03, alguns momentos de ensinamentos que está tendo com a herdeira.

O galã, que está no ar como César em Vale Tudo, novela das nove, postou fotos com a filha na praia e em casa se exercitando. O famoso contou que a adolescente está tendo aulas de vôlei e em outros momentos está jogando com o pai com raquetes em casa.

"Sofia tá aprendendo a jogar vôlei na praia. Esse tempo com ela é tão precioso. A gente leva os filhos pra aprender algo e a gente que aprende. E aí eu fico atrás dela fazendo foto e cheio de orgulho de cada coisa que percebo nesse crescimento e maturidade chegando. Que sorte a minha ser seu pai", relatou o ator sobre a experiência.

Ainda nos últimos dias, a filha de Cauã Reymond encantou ao postar um clique com o novo cachorro do pai. O ator comprou um cão preto e colocou o nome de Batman nele.

Cauã Reymond relembra infância difícil no Altas Horas

O ator Cauã Reymond participou do Altas Horas, que foi ao ar neste sábado, 24, e, durante sua aparição no programa, o galã relembrou momentos difíceis de sua infância. Apesar de ter uma aparência admirada atualmente e de ter fama, o famoso contou que nem sempre teve uma vida fácil e foi aceito pelas pessoas.

O intérprete de César, de Vale Tudo, revelou que sofreu bullying quando criança por não ter tido uma "família convencional". Cauã Reymond então contou que a mãe falecida era portadora de HIV e que era adotada. Além dela, sua avó adotou a tia dele, estaque tinha esquizofrenia. Seu pai morava longe e foi assim que ele cresceu. Confira o relato completo aqui!