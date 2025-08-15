CARAS Brasil
Catia Fonseca conta como conseguiu emagrecer sem mudar a alimentação

A apresentadora Catia Fonseca abriu o jogo as mudanças em seu corpo e revelou que perdeu 5 kg sem fazer dieta. Leia o que ela disse!

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 15/08/2025, às 14h04

Catia Fonseca
Catia Fonseca - Foto: Reprodução/Instagram

A apresentadora Catia Fonseca percebeu mudanças em seu corpo desde que iniciou os ensaios para o quadro Dança dos Famosos, do programa Domingão com Huck, na Globo. Em entrevista à coluna de Daniel Nascimento, ela revelou que a rotina intensa de treinos já trouxe resultados físicos: perdeu 5 kg sem fazer dieta.

"Minha alimentação continua a mesma, na verdade, tenho até comido mais. A perda de peso é fruto da intensidade dos ensaios, que são bem diferentes das atividades físicas que eu costumava fazer", explicou a artista, que está no mesmo grupo de Allan Souza Lima, Richarlyson e Manu Bahtidão na competição.

Ainda durante o papo, ela contou que a experiência com a dança lhe proporciou uma maior conexão com o corpo. “Estou amando esse momento de reconhecimento corporal, emocional e foco. Está me fazendo muito bem”, pontuou.

Catia Fonseca mudou o visual para o Dança dos Famosos

No início do mês, Catia Fonseca compartilhou um vídeo em sua rede socialmostrando que mudou o visual. Na publicação, ela revelou o que fez para ficar com as madeixas mais volumosas e encantou com o resultado. A transformação dos fios foi feita pelo cabeleireiro Robson Jassa, o filho de Jassa, profissional conhecido por ter cuidado das madeixas de Silvio Santos.

"Minha mudança de visual para a dança dos famosos pelas mãos de profissionais incríveis! Muito obrigada. O que vocês acharam? Eu amei! Um luxo", escreveu a ex-apresentadora da Band ao exibir a mudança. Nos comentários, os internautas aprovaram a novidade. "Ficou lindo", diss um. "Arrasou", comentou outra pessoa. "Cátia, você sempre se renovando !! Parabéns", opinou mais uma.

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

Catia Fonseca

