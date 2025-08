Catia Fonseca muda o visual para o Dança dos Famosos; veja

Recém-saída da Band, apresentadora Catia Fonseca muda os cabelos para participar do Dança dos Famosos e chama a atenção com resultado

A apresentadora Catia Fonseca mostrou que mudou seu visual para participar do Danças dos Famosos, na Globo. Nesta segunda-feira, 04, a famosa publicou um vídeo em sua rede social revelando o que fez para ficar com as madeixas mais volumosas e encantou com o resultado.

A transformação dos fios foi feita pelo cabeleireiro Robson Jassa, o filho de Jassa, profissional conhecido por ter cuidado das madeixas de Silvio Santos.

"Minha mudança de visual para a dança dos famosos pelas mãos de profissionais incríveis! Muito obrigada. O que vocês acharam? Eu amei! Um luxo", escreveu a ex-apresentadora da Band ao exibir a mudança. Nos comentários, os internautas aprovaram a novidade. "Ficou lindo", disseram. "Arrasou", falaram.

Confira o novo visual de Catia Fonseca:

Vale lembrar que, nos últimos meses, Catia Fonseca anunciou sua saída da Band. Ela comandava o programa Melhor da Tarde na emissora. "Com carinho e verdade, encerro um ciclo. Foram mais de 30 anos de uma trajetória construída com aquilo que sempre me guiou: o amor pelo que faço. E com uma missão que pulsa em mim desde o primeiro dia — levar alegria, leveza e bom entretenimento até você, que me acompanha com tanto afeto ao longo dessa caminhada. Hoje, com o coração sereno, reconheço que é hora de fechar um capítulo importante da minha história (...)", disse ela em um trecho.

7 fatos sobre Cátia Fonseca

Rainha do merchandising’ na TV brasileira: Cátia Fonseca foi apelidada como “rainha do merchandising” após apresentar até 23 inserções comerciais por atração em 2015, sendo uma das mais procuradas pelas marcas.

Com mais de 30 anos de carreira e protagonismo conquistado: Em entrevista à CARAS, a apresentadora quebrou tabus ao afirmar: “Me sinto protagonista da minha história e autoestima”, destacando a maturidade e longevidade na TV.

Do rádio à TV: trajetória de superação e persistência: Começou como secretária na rádio Antena 1 aos 17 anos. Em 1994, foi conquistar seu espaço na Rede Mulher persistindo por dias até conseguir uma chance como apresentadora.

Ágil nas mudanças: Gazeta, Band e agora novos desafios: Em 2002, assumiu o Mulheres na Gazeta e o transformou em sucesso. Em 2018, migrou para a Band para apresentar o Melhor da Tarde, que comandou até junho de 2025.

A mulher por trás da TV: coragem para recomeçar: Após 7 anos como apresentadora da Band, Cátia pediu demissão em junho de 2025, encerrando um ciclo ao declarar que está pronta para voar com mais liberdade e criatividade.

Respeito ao tempo e à maturidade: Aos 55 anos, ela compartilhou em entrevista à CARAS que vê o envelhecimento como parte natural da vida, carregado de sabedoria, e que se sente segura com sua aparência, afirmando que suas “marcas do tempo contam a história dela”.

Possível estreia na Globo e ampliação de projetos: Segundo a CARAS, após deixar a Band, Cátia pode estar em negociações para integrar o É de Casa ou participar da linha matinal da Globo, além de projetos no GNT.

Catia Fonseca expõe motivo para ter pedido demissão da Band

Em uma live nas redes sociais, Catia contou que estava frustrada com a falta de estrutura para seu programa no canal. “Um dos pontos principais - e não é de hoje, é de um bom tempo - era a falta de estrutura que eu precisava, que eu devia ter, que eu tinha no passado, depois deixei de ter. Essa falta de estrutura não me permitia mais fazer o que eu acreditava fazer. E foi isso que me fez buscar outros caminhos para a minha vida. E o restante disso? Eu sei, eles sabem, e para mim isso basta”, afirmou. Leia mais aqui!