Casamento de Taylor Swift e Travis Kelce deve ter clima intimista

De acordo com fontes da revista People, a cantora Taylor Swift e o jogador do Kansas City Chiefs devem prezar por um clima mais reservado

Há três semanas, Taylor Swift e Travis Kelce, o casal mais famoso da atualidade, pararam a web ao anunciar seu noivado. A cantora norte-americana e o jogador do Kansas City Chiefs estão juntos desde 2023 e costumam mover multidões por onde passam.

O casório aconteceu no dia 26 de agosto, quando Kelce presenteou a artista com um anel de diamante old mine brilliant cut em meio a centenas de flores brancas e rosas. A publicação conjunta que anunciava a novidade somou mais de 36 milhões de curtidas no Instagram, quebrando um recorde da plataforma.

Por serem um dos casais mais famosos (e ricos) do mundo, os fãs esperavam uma grande e luxuosa festa para celebrar a união. No entanto, em entrevista recente à revista People, eles já adiantaram que pretendem realizar uma cerimônia reservada e longe dos holofotes.

O casal afirmou que prezam pela privacidade e que preferem manter esse momento especial apenas entre seu círculo mais próximo de amigos e familiares: “Será algo íntimo, nada grandioso. Os dois prezam pela privacidade e contam com um círculo restrito de amigos que respeitam isso”, afirmou.

Ainda segundo uma fonte da revista, “será definitivamente um evento privado e não um espetáculo. Ambos têm um círculo de amigos próximos que respeitarão a privacidade deles”.

Data da cerimônia

O casamento ainda não tem data para acontecer. A loirinha atualmente está focada na divulgação de seu 12º álbum de estúdio, intitulado The Life of a Showgirl, que tem previsão de lançamento para o dia 3 de outubro nas plataformas digitais. Já Travis Kelce está se dedicando à temporada da NFL que iniciou agora em setembro – em um jogo no Brasil no qual o tight end esteve presente – e deve terminar em meados de julho caso o time comandado por Patrick Mahomes se classifique para os playoffs.

Considerando a agenda cheia do casal, o foco em projetos paralelos e o tempo de organização de um casamento, a cerimônia deve acontecer entre o meio e o final de 2026.

