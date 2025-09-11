CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Atualidades
  2. Casamento de Taylor Swift e Travis Kelce deve ter clima intimista
Atualidades / Noivado

Casamento de Taylor Swift e Travis Kelce deve ter clima intimista

De acordo com fontes da revista People, a cantora Taylor Swift e o jogador do Kansas City Chiefs devem prezar por um clima mais reservado

Izabella Nicolau
por Izabella Nicolau
[email protected]

Publicado em 11/09/2025, às 18h32

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Taylor Swift e Travis Kelce
Taylor Swift e Travis Kelce - Foto: Reprodução / Instagram

Há três semanas, Taylor Swift e Travis Kelce, o casal mais famoso da atualidade, pararam a web ao anunciar seu noivado. A cantora norte-americana e o jogador do Kansas City Chiefs estão juntos desde 2023 e costumam mover multidões por onde passam.

O casório aconteceu no dia 26 de agosto, quando Kelce presenteou a artista com um anel de diamante old mine brilliant cut em meio a centenas de flores brancas e rosas. A publicação conjunta que anunciava a novidade somou mais de 36 milhões de curtidas no Instagram, quebrando um recorde da plataforma.

Por serem um dos casais mais famosos (e ricos) do mundo, os fãs esperavam uma grande e luxuosa festa para celebrar a união. No entanto, em entrevista recente à revista People, eles já adiantaram que pretendem realizar uma cerimônia reservada e longe dos holofotes.

O casal afirmou que prezam pela privacidade e que preferem manter esse momento especial apenas entre seu círculo mais próximo de amigos e familiares: “Será algo íntimo, nada grandioso. Os dois prezam pela privacidade e contam com um círculo restrito de amigos que respeitam isso”, afirmou.

Ainda segundo uma fonte da revista, “será definitivamente um evento privado e não um espetáculo. Ambos têm um círculo de amigos próximos que respeitarão a privacidade deles”.

Data da cerimônia

O casamento ainda não tem data para acontecer. A loirinha atualmente está focada na divulgação de seu 12º álbum de estúdio, intitulado The Life of a Showgirl, que tem previsão de lançamento para o dia 3 de outubro nas plataformas digitais. Já Travis Kelce está se dedicando à temporada da NFL que iniciou agora em setembro – em um jogo no Brasil no qual o tight end esteve presente – e deve terminar em meados de julho caso o time comandado por Patrick Mahomes se classifique para os playoffs.

Considerando a agenda cheia do casal, o foco em projetos paralelos e o tempo de organização de um casamento, a cerimônia deve acontecer entre o meio e o final de 2026.

Leia também: Travis Kelce fala da noiva, Taylor Swift, em visita ao Brasil: ‘Divertida'

Izabella Nicolau

Izabella Nicolau é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como Observatório do Cinema e Ultraverso. Escreve sobre cultura, entretenimento e celebridades.

casamentoTaylor SwiftTravis Kelce
Taylor Swift Taylor Swift  

Leia também

Memória

Radamés - Foto: Reprodução / Instagram

Radamés relembra a época do namoro com Viviane Araujo: ‘Não imaginavam’

Mudança

Rafa Justus - Foto: Reprodução / Instagram

Rafa Justus fala sobre mudar para o Rio por conta de César Tralli

Planos

Ana Paula Siebert - Foto: Reprodução / Instagram

Ana Paula Siebert fala sobre ter mais filhos com Roberto Justus

Redes sociais

Bruna Marquezine - Foto: Getty Images

Bruna Marquezine faz post enigmático após rumores de affair

Diagnóstico

Emma e Bruce Willis - Foto: Getty Images

Esposa de Bruce Willis revela momento em que considerou o divórcio

Bem-estar

Viih Tube - Foto: Reprodução / Instagram

Saiba quais os procedimentos estéticos realizados por Viih Tube

Últimas notícias

MaisaMaisa compartilha carrossel de fotos com look futurista minimalista
RadamésRadamés relembra a época do namoro com Viviane Araujo: ‘Não imaginavam’
Viih Tube passa férias em paraísoCorpo real! Viih Tube é alvo de críticas e especialista esclarece mitos da celulite: 'Multifatorial'
Deborah Secco fez alerta em uma campanha de conscientização da Urticária Crônica Espontânea (UCE)Deborah Secco mostra manchas vermelhas e médica explica possível causa: 'São transitórias'
Rafa JustusRafa Justus fala sobre mudar para o Rio por conta de César Tralli
Gracyanne BarbosaGracyanne Barbosa revela qual é o seu peso atual e quanto emagreceu no último mês
Ana Paula SiebertAna Paula Siebert fala sobre ter mais filhos com Roberto Justus
Mariana RiosGrávida, Mariana Rios exibe o barrigão em dia na praia
Entenda o poder dos eclipses do mês de setembroSaiba como os eclipses de setembro podem transformar o mês
Erika Januza, Tati Machado, Eliana e Bela Gil comandam ao Saia JustaApresentadora do Saia Justa recebe alerta da numerologia: 'Se ouvir e dar crédito à voz do coração'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade