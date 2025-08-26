Saiba o valor do anel de noivado de Taylor Swift

Travis Kelce caprichou na escolha do anel de noivado para pedir a cantora Taylor Swift em casamento. Veja a joia

O jogador de futebol americano Travis Kelce caprichou na escolha do anel de noivado para a cantora Taylor Swift. Ele presenteou a amada com uma joia deslumbrante e caríssima ao fazer o pedido de casamento, que ela aceitou imediatamente.

De acordo com o site Cosmopolitan, o anel de noivado foi feito de diamante com aliança de ouro. A joia pode ser da Kindred Lubeck, da Artifex Fine Jewelry, e tem o valor estimado entre 750 mil dólares e 1 milhão de dólares.

Por enquanto, eles não se pronunciaram sobre quanto Travis realmente gastou no anel.

O anúncio do noivado foi feito por Taylor Swift na tarde desta terça-feira, 26, quando ela mostrou um ensaio fotográfico do casal em um jardim repleto de flores.

Na legenda, a estrela brincou: “Sua professora de inglês e seu professor de ginástica vão se casar”.

7 fatos sobre o romance de Taylor Swift e Travis Kelce

O relacionamento entre a cantora Taylor Swift e o astro do futebol americano Travis Kelce tem sido um dos assuntos mais comentados da internet. A seguir, reunimos sete fatos sobre o casal.

1. Como tudo começou

O romance entre Taylor e Travis começou a ganhar atenção em outubro de 2023, quando rumores sobre encontros discretos começaram a circular na imprensa. Fontes próximas ao casal confirmaram que os dois estariam “explorando uma conexão romântica” após se conhecerem em eventos sociais ligados ao esporte e à música.

2. Primeira aparição pública

A primeira vez que Taylor e Travis foram vistos juntos oficialmente foi em um jogo do Kansas City Chiefs, time em que Kelce atua. O registro, amplamente divulgado pelo Daily Mail, mostrou a cantora vibrando na arquibancada enquanto Travis jogava, confirmando a proximidade entre os dois.

3. Estilo de casal “público, mas discreto”

Apesar da exposição constante nas redes sociais, o casal mantém uma abordagem discreta fora de eventos públicos. Fontes ouvidas pela People revelam que Taylor e Travis gostam de encontros mais privados, evitando grandes multidões e paparazzi sempre que possível.

4. Apoio mútuo nas carreiras

Taylor Swift e Travis Kelce têm sido incentivos um para o outro em suas profissões. A cantora tem elogiado publicamente o desempenho de Kelce no futebol americano, enquanto ele expressou admiração pelo trabalho artístico de Taylor, incluindo os recentes álbuns e turnês internacionais.

5. Rumores de festas e encontros sociais

Segundo o Daily Mail, o casal tem sido visto em festas e eventos sociais discretos, muitas vezes acompanhados de amigos próximos. A imprensa também especula que ambos estão se integrando aos círculos sociais um do outro, misturando a cena da música pop com o universo esportivo.

6. Indícios de romance sério

Fontes da People afirmam que a relação está “em um estágio avançado”, com Taylor e Travis passando cada vez mais tempo juntos, viajando e conhecendo as famílias um do outro. Apesar disso, o casal mantém sigilo sobre detalhes íntimos, preservando a privacidade de seus momentos fora dos holofotes.

7. A reação do público e da mídia

Desde que o romance se tornou público, fãs e a imprensa têm acompanhado de perto cada aparição do casal. Comentários nas redes sociais variam entre entusiasmo e curiosidade, e jornalistas destacam a mistura de universos: o glamour da música pop com a intensidade do futebol americano.