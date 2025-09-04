Travis Kelce fala da noiva, Taylor Swift, em visita ao Brasil: ‘Divertida'

No Brasil para a NFL São Paulo Game, Travis Kelce fala sobre como está sendo a vida como noivo da cantora Taylor Swift

O jogador de futebol americano Travis Kelce está no Brasil para participar da segunda edição do NFL São Paulo Game e participou de uma entrevista coletiva nesta quinta-feira, 4. Entre um assunto e outro sobre esporte, ele fez um breve comentário sobre seu noivado com a cantora Taylor Swift.

No meio da conversa, ele comentou sobre ter feito o pedido de noivado e contou sobre como a vida mudou desde que o romance começou. "Agora eu tenho mais um anel (de noivado) . Desde que eu namoro a Taylor, a vida tem sido divertida, tem sido emocionante. Obviamente tem muito mais gente de olho e eu aceito isso, mas estou só vivendo a vida, vivendo no topo”, afirmou ele.

Kelce está no Brasil para defender o time Kansas City Chiefs, que joga contra o Los Angeles Chargers na Neo Química Arena. Inclusive, esta é a primeira vez dele no país. "Eu só ouvi coisas boas sobre a torcida brasileira e como eles amam esportes. Tenho conseguido acompanhar um pouco do mundo do futebol americano e do futebol de campo e ver o quanto eles se empolgam. Estou animado para amanhã. E vou me lembrar de cumprimentar todo mundo na torcida, sabendo que eles dedicaram seu tempo para vir ver um pouco dos esportes americanos", afirmou ele na coletiva.

Travis Kelce no Brasil - Foto: Grasiela Gonzaga / AgNews

7 fatos sobre o romance de Taylor Swift e Travis Kelce

O relacionamento entre a cantora Taylor Swift e o astro do futebol americano Travis Kelce tem sido um dos assuntos mais comentados da internet. A seguir, reunimos sete fatos sobre o casal.

1. Como tudo começou

O romance entre Taylor e Travis começou a ganhar atenção em outubro de 2023, quando rumores sobre encontros discretos começaram a circular na imprensa. Fontes próximas ao casal confirmaram que os dois estariam “explorando uma conexão romântica” após se conhecerem em eventos sociais ligados ao esporte e à música.

2. Primeira aparição pública

A primeira vez que Taylor e Travis foram vistos juntos oficialmente foi em um jogo do Kansas City Chiefs, time em que Kelce atua. O registro, amplamente divulgado pelo Daily Mail, mostrou a cantora vibrando na arquibancada enquanto Travis jogava, confirmando a proximidade entre os dois.

3. Estilo de casal “público, mas discreto”

Apesar da exposição constante nas redes sociais, o casal mantém uma abordagem discreta fora de eventos públicos. Fontes ouvidas pela People revelam que Taylor e Travis gostam de encontros mais privados, evitando grandes multidões e paparazzi sempre que possível.

4. Apoio mútuo nas carreiras

Taylor Swift e Travis Kelce têm sido incentivos um para o outro em suas profissões. A cantora tem elogiado publicamente o desempenho de Kelce no futebol americano, enquanto ele expressou admiração pelo trabalho artístico de Taylor, incluindo os recentes álbuns e turnês internacionais.

5. Rumores de festas e encontros sociais

Segundo o Daily Mail, o casal tem sido visto em festas e eventos sociais discretos, muitas vezes acompanhados de amigos próximos. A imprensa também especula que ambos estão se integrando aos círculos sociais um do outro, misturando a cena da música pop com o universo esportivo.

6. Indícios de romance sério

Fontes da People afirmam que a relação está “em um estágio avançado”, com Taylor e Travis passando cada vez mais tempo juntos, viajando e conhecendo as famílias um do outro. Apesar disso, o casal mantém sigilo sobre detalhes íntimos, preservando a privacidade de seus momentos fora dos holofotes.

7. A reação do público e da mídia

Desde que o romance se tornou público, fãs e a imprensa têm acompanhado de perto cada aparição do casal. Comentários nas redes sociais variam entre entusiasmo e curiosidade, e jornalistas destacam a mistura de universos: o glamour da música pop com a intensidade do futebol americano.

Fortuna de Taylor Swift

A cantora Taylor Swift é oficialmente bilionária! A revista Forbes divulgou a sua lista anual e a artista norte-americana passou a ter seu nome ao lado das pessoas mais ricas do mundo com apenas 34 anos.

Segundo o veículo, a estrela tem patrimônio de US$ 1,1 bilhão, o que é equivalente a aproximadamente R$ 5,5 bilhões na cotação atual. O motivo que teria lhe elevado ao posto de bilionária foi a The Eras Tour, sua turnê mundial que passou pelo Brasil em novembro de 2023.

Assim, Taylor se junta a uma lista seleta de cantores bilionários, ao lado de nomes como Jay-Z, com US$ 2,5 bilhões (cerca de R$ 13 bilhões), e Rihanna, com US$ 1,4 bilhão (cerca de R$ 7 bilhões).

A sua turnê também se tornou uma das mais lucrativas da história, segundo o Guinness Book, em outubro de 2023. A The Eras superou a Farewell Yellow Brick Road, turnê de despedida de Elton John, que arrecadou US$ 939 milhões (aproximadamente R$ 4,56 bilhões), com 328 shows.