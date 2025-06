Especialista reage ao desabafo de Preta Gil durante tratamento: 'Vulnerabilidade'

Na luta contra o câncer, a cantora Preta Gil está nos Estados Unidos para uma nova fase do seu tratamento

Preta Gil (50) está em Washington, nos Estados Unidos, para uma nova fase no seu tratamento contra o câncer. A cantora sempre compartilha detalhes do diagnóstico e, no ano passado, falou sobre a queda de cabelo. Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista Danielle Gitti, farmacêutica Esteta e Tricologista.

No ano passado, no mês de agosto, Preta Gil desabafou sobre a queda de cabelo: "As pessoas me perguntam muito sobre meu cabelo, se ele não vai cair e se eu não vou ficar careca. Ele está caindo, mas é uma perda parcial. Mas está caindo bastante", iniciou a cantora. A filha de Gilberto Gil (82) reforçou que essa não é sua maior preocupação: "Cabelo a gente coloca lenços e outras coisas e depois ele cresce”, afirmou.

Impacto na autoestima

Danielle Gitti, farmacêutica Esteta e Tricologista, com mais de 14 anos de experiência na área da saúde, especialista no tratamento de doenças do cabelo e do couro cabeludo, aponta que a queda de cabelo pode ser algo impactante para os pacientes oncológicos, sobretudo em mulheres.

"O cabelo está profundamente ligado à identidade feminina. Alguns impactos comuns: Sensação de vulnerabilidade (a queda é um lembrete visível da doença), dificuldade de reconhecer a própria imagem no espelho, preocupação com julgamentos sociais", afirma.

Por que a queda de cabelo acontece?

A queda de cabelo em pacientes com câncer é principalmente causada pelos tratamentos, como a quimioterapia. Segundo o INCA (Instituto Nacional do Câncer), a quimioterapia utiliza medicamentos para destruir as células doentes que formam um tumor ou se multiplicam desordenadamente. Abaixo, Danille Gitti lista algumas dicas para cuidados durante este período.

Lavar com xampu suave e água morna;

Evitar escovação agressiva ou químicas (progressiva, tintura);

Usar chapéu ou lenço para proteger do sol

"Queda é comum, mas varia conforme o tratamento. Volta a crescer, mesmo que diferente no início, touca fria e cuidados suaves podem ajudar. Autoestima merece atenção e há soluções criativas! Como a Preta Gil mostrou, cada pessoa vive esse processo de um jeito. O importante é se permitir adaptações e lembrar que essa fase é passageira", finaliza a especialista.

Leia mais em: Preta Gil fala sobre queda de cabelo e especialista explica: 'Merece atenção'

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DA CANTORA E ATRIZ PRETA GIL NAS REDES SOCIAIS: