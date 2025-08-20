Carolina Dieckmmann rebate crítica após homenagear Preta Gil: 'Não deixem'

A atriz Carolina Dieckmmann se manifestou após um internauta criticar homenagens feitas para Preta Gil no primeiro mês de morte da cantora

Carolina Dieckmmann usou as redes sociais para se pronunciar sobre as críticas que familiares e amigos de Preta Gil (1974-2025) têm recebido por publicar homenagens à cantora. O desabafo da atriz aconteceu nesta quarta-feira, 20, dia que marca um mês da morte da filha de Gilberto Gil.

Em suas redes sociais, a intérprete de Leila no remake de 'Vale Tudo', da TV Globo, compartilhou um comentário onde um internauta pede para que as pessoas "deixem Preta Gil descansar". Carolina, que era bastante próxima da artista, ressaltou que as homenagens para a amiga continuarão existindo por parte de todos que a amavam.

" Não deixem não. Postem, homenageiem... Preta está na luz, e ela agora vive nesse mundo através das nossas lembranças. Preta sempre gostou de ser amada e homenageada. Se você ama a Preta, poste sim, sempre que quiser, sempre que tiver algo lindo pra falar dela... não deixem que pessoas amargas julguem seus atos. O que sai do coração tem destino certo: o bem e o amor! ", declarou a atriz.

Mais cedo, Carolina Dieckmmann relembrou momentos especiais vividos ao lado de Preta Gil e contou que sente que a amiga segue viva em seu coração. "Olho nossas fotos e não acredito, mas continuo te encontrando nos meus sorrisos, mesmo que às vezes ele venha com algumas lágrimas", escreveu a famosa em um trecho da homenagem.

Gilberto Gil, pai de Preta, também publicou uma bela homenagem à filha. O veterano da MPB resgatou uma foto rara da cantora ainda criança e escreveu na legenda: "1 mês de saudade".

Carolina Dieckmmann rebate crítica por homenagens à Preta Gil - Reprodução/Instagram

1 mês da morte de Preta Gil

Preta Gil faleceu no dia 20 de julho, aos 50 anos, em decorrência de um câncer colorretal. A cantora estava realizando um tratamento experimental contra a doença nos Estados Unidos, mas não resistiu e acabou falecendo quando estava prestes a retornar ao Brasil.

O velório da artista, marcado por muita emoção, ocorreu no dia 25 de julho, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Logo após a despedida aberta ao público, amigos próximos e familiares seguiram para a cerimônia de cremação.

Em entrevista recente ao 'Fantástico', da TV Globo, Gilberto Gil revelou o destino das cinzas da filha e contou que Preta deixou orientações de como gostaria que fossem espalhadas: "Dentro dos vários pedidos que ela tinha, um deles era de que o corpo dela fosse cremado e que as cinzas fossem distribuídas entre as pessoas da família e dos amigos", declarou o cantor.

