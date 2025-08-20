CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Atualidades
  2. Carolina Dieckmmann rebate crítica após homenagear Preta Gil: 'Não deixem'
Atualidades / Desabafo

Carolina Dieckmmann rebate crítica após homenagear Preta Gil: 'Não deixem'

A atriz Carolina Dieckmmann se manifestou após um internauta criticar homenagens feitas para Preta Gil no primeiro mês de morte da cantora

por Rafaela Oliveira
[email protected]

Publicado em 20/08/2025, às 14h39

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Carolina Dieckmmann e Preta Gil
Carolina Dieckmmann e Preta Gil - Foto: Reprodução / Instagram

Carolina Dieckmmann usou as redes sociais para se pronunciar sobre as críticas que familiares e amigos de Preta Gil (1974-2025) têm recebido por publicar homenagens à cantora. O desabafo da atriz aconteceu nesta quarta-feira, 20, dia que marca um mês da morte da filha de Gilberto Gil.

Em suas redes sociais, a intérprete de Leila no remake de 'Vale Tudo', da TV Globo, compartilhou um comentário onde um internauta pede para que as pessoas "deixem Preta Gil descansar". Carolina, que era bastante próxima da artista, ressaltou que as homenagens para a amiga continuarão existindo por parte de todos que a amavam.

"Não deixem não. Postem, homenageiem... Preta está na luz, e ela agora vive nesse mundo através das nossas lembranças. Preta sempre gostou de ser amada e homenageada. Se você ama a Preta, poste sim, sempre que quiser, sempre que tiver algo lindo pra falar dela... não deixem que pessoas amargas julguem seus atos. O que sai do coração tem destino certo: o bem e o amor!", declarou a atriz.

Mais cedo, Carolina Dieckmmann relembrou momentos especiais vividos ao lado de Preta Gil e contou que sente que a amiga segue viva em seu coração. "Olho nossas fotos e não acredito, mas continuo te encontrando nos meus sorrisos, mesmo que às vezes ele venha com algumas lágrimas", escreveu a famosa em um trecho da homenagem.

Gilberto Gil, pai de Preta, também publicou uma bela homenagem à filha. O veterano da MPB resgatou uma foto rara da cantora ainda criança e escreveu na legenda: "1 mês de saudade".

Carolina Dieckmmann rebate crítica por homenagens à Preta Gil - Reprodução/Instagram
Carolina Dieckmmann rebate crítica por homenagens à Preta Gil - Reprodução/Instagram

1 mês da morte de Preta Gil

Preta Gil faleceu no dia 20 de julho, aos 50 anos, em decorrência de um câncer colorretal. A cantora estava realizando um tratamento experimental contra a doença nos Estados Unidos, mas não resistiu e acabou falecendo quando estava prestes a retornar ao Brasil.

O velório da artista, marcado por muita emoção, ocorreu no dia 25 de julho, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Logo após a despedida aberta ao público, amigos próximos e familiares seguiram para a cerimônia de cremação.

Em entrevista recente ao 'Fantástico', da TV Globo, Gilberto Gil revelou o destino das cinzas da filha e contou que Preta deixou orientações de como gostaria que fossem espalhadas: "Dentro dos vários pedidos que ela tinha, um deles era de que o corpo dela fosse cremado e que as cinzas fossem distribuídas entre as pessoas da família e dos amigos", declarou o cantor.

Leia também: Gilberto Gil presta homenagem à Preta Gil em primeiro show após morte da filha

Rafaela Oliveira é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como MaisNovela, Portal Márcia Piovesan, Purepeople Brasil e Jornal O Dia. Escreve sobre celebridades, TV e reality show. (email: [email protected])

preta gilcarolina dieckmmann
Preta Gil Preta Gil  Carolina Dieckmann Carolina Dieckmann  

Leia também

ENTREVISTA

João Vitti confessou ter uma relação antiga de cuidado com a natureza - Foto: Reprodução/CARAS TV

João Vitti confessa ao falar de saúde: 'Me salvou de não entrar em depressão'

Gente!

Luana Piovani - Foto: Reprodução / Instagram

Luana Piovani relata surpresa com pergunta inusitada de 'fã' em fila de banco

Acidente

Bia Miranda e Gato Preto - Foto: Reprodução/Instagram e Reprodução/TikTok

Vítima de acidente com Gato Preto diz que filho está no hospital e pode precisar de cirurgia

Prisão

Gato Preto - Foto: Reprodução / Instagram

Gato Preto é preso após acidente de carro em São Paulo

Família

Amigo de Zezé e Graciele é padrinho de Clara - Foto: Manuela Scarpa / Brazil News / Reprodução / Instagram

Batizado da filha de Zezé Di Camargo e Graciele: conheça o padrinho de Clara

Acidente

Bia Miranda e Gato Preto - Foto: Reprodução/Instagram

Bia Miranda se manifesta após acidente com Gato Preto que deixou carro destruído

Últimas notícias

Graciele Lacerda mostra aula de natação da filhaGraciele Lacerda encanta ao mostrar aula de natação da filha
João Vitti confessou ter uma relação antiga de cuidado com a naturezaJoão Vitti confessa ao falar de saúde: 'Me salvou de não entrar em depressão'
Sabrina Sato e famíliaPai de Sabrina Sato passa por cirurgia grande: ‘Aconteceu tão de repente’
Nadja Haddad e Maria AuxiliadoraMorre a mãe de Nadja Haddad após ficar alguns dias na UTI: ‘Vai ter paz'
Pecadores, Faça Ela Voltar, A Hora do Mal e mais 5 filmes de terror imperdíveis de 20258 filmes de terror lançados em 2025 que são imperdíveis
Yudi Tamashiro, Davi Yudi e Mila BragaMansão de Yudi Tamashiro é anunciada por valor impressionante; veja as fotos
Rafa KalimannRafa Kalimann exibe decoração de sua casa em conceito aberto
NoneFlávia Fairbanks amplia cuidados com a saúde feminina no Brasil e nos EUA
Carolina Dieckmmann e Preta GilCarolina Dieckmmann rebate crítica após homenagear Preta Gil: 'Não deixem'
Fernanda RodriguesFernanda Rodrigues faz procedimento após retorno do câncer de pele: 'Já foi'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade