  Carolina Dieckmmann conta que o filho recusou comer bolo de sua festa
Atualidades / Diferente!

Carolina Dieckmmann conta que o filho recusou comer bolo de sua festa

Após causar polêmica com manga nos parabéns do filho, Carolina Dieckmmann conta que o jovem recusou bolo da festa e pediu sua fruta favorita

Nataly Paschoal
por Nataly Paschoal
[email protected]

Publicado em 18/08/2025, às 07h03

Carolina Dieckmmann conta que o filho não comeu bolo
Reprodução/Instagram

A atriz Carolina Dieckmmann brincou sobre o filho José Worcman, que acabou de completar 18 anos, não ter comido o bolo de seu aniversário. Após nos últimos dias, o menino dar o que falar ao aparecer cantando os parabéns com uma manga, sua fruta favorita, a loira mostrou que ele teve um bolo convencional, mas que se rejeitou a comer um pedaço.

Para quem não acompanhou, a intérprete de Leila, de Vale Tudo, novela das nove da Globo, causou polêmica ao mostrar o caçula celebrando o aniversário com uma manga. Ao receber críticas, a famosa esclareceu que o moço não ingere açúcar desde os 13 anos por querer ser jogador de futebol e cuidar da saúde.

Carolina Dieckmmann ainda comentou que manga é a fruta favorita dele e que inclusive pediu ela de novo após festejar com um bolo convecional. "O bolo veio, o primeiro pedaço foi meu. Agora pergunta se ele comeu? Não", disse.

E falou o que aconteceu: "Mãe traz a manga!". "Entendedores entenderão", escreveu sobre a história que rolou nos últimos dias.

Carolina Dieckmmann brinca sobre o filho não ter comido bolo em seu aniversário de 18 anos
Foto: Reprodução/Instagram
Filho de Carolina Dieckmmann completou 18 anos - Reprodução/Instagram
Filho de Carolina Dieckmmann completou 18 anos - Reprodução/Instagram

Carolina Dieckmmann revela sua técnica para decorar textos

A atriz Carolina Dieckmmann abriu uma caixinha de perguntas em sua rede social e compartilhou algumas curiosidades de sua vida. Inclusive, a famosa falou sobre como faz para decorar textos de suas personagens.

Vivendo Leila em Vale Tudo, novela das nove, a loira revelou que sua técnica não é das melhores, contudo, apesar de trabalhosa, é o que dá certo para ela. A artista global comentou que se acostumou com a forma de decorar texto por ter começado muito nova e não ter feito nenhum curso para se aperfeiçoar.

"A minha técnica para decorar texto com certeza não é a melhor, porque eu comecei a trabalhar muito cedo e eu não tinha feito nenhum curso, então, eu tive que dar conta de entender como ia decorar. Aí o que eu fiz? Eu fiz que nem a gente faz na escola, comecei a anotar, escrever tudo, até entrar na minha cabeça, que era uma coisa que eu fazia quando estudava, anotava várias vezes, escrevia várias vezes, até aquilo ficar bonitinho na cabeça e eu trouxe esse hábito", explicou. Saiba mais aqui!

Nataly Paschoal

Nataly Paschoal é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, ela já passou por sites como Todateen, Sportlife e espnW. Escreve sobre celebridades, TV, reality show e novelas.

