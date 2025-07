Carolina Dieckmmann e Preta Gil nem sempre foram amigas: 'Implicância'

Amigas há mais de 25 anos, Carolina Dieckmmann e Preta Gil não eram próximas e tinham ciúmes uma da outra antes de se conhecerem

A atriz Carolina Dieckmmann acompanhou Preta Gil os últimos dias de vida da cantora. Mesmo em meio às gravações da novela das nove, Vale Tudo, a loira foi para Nova York, nos EUA, acompanhar a artista, que estava lutando contra um câncer desde 2023, mas, nem sempre elas foram tão próximas assim.

Amigas há mais de 25 anos, as duas não se gostavam muito e tinham até ciúmes uma da outra. Em uma participação no Encontro, em 2023, Carolina Dieckmmann explicou melhor o motivo de não se curtirem muito. O problema entre elas seria a cantora Ivete Sangalo.

"Então, a gente era amiga da Ivete Sangalo, as duas, e eu acho que a gente tinha um pouco de ciúmes, de implicância quando ela tava com uma, quando ela tava com a outra, e ela sempre quis que a gente se conhecesse" , iniciou ela.

"E a gente 'ah não, não quero conhecer ela, não quero conhecer ela', aí teve um dia que a Ivete pregou uma peça na gente, ela tava hospedada num hotel aqui no Rio e chamou a Preta sem me falar e me chamou sem falar para a Preta, aí não teve jeito, a gente se apaixonou à primeira vista, quer dizer, à segunda vista", brincou.

"A gente se encontra num lugar muito sincera, ambas não guardam coisas, nossa amizade é muito limpa, muito pura, não tem miudezas, a gente sempre tá em dia com ela", comentou a atriz sobre a relação que tinham.

Carolina Dieckmmann mostra uma de suas últimas fotos com Preta Gil

A atriz Carolina Dieckmmann acompanhou Preta Gil nos últimos dias de vida da cantora. Mesmo em meio à gravações de Vale Tudo, novela das nove, a loira foi para Nova York, nos EUA, ver a amiga, que estava tentando um tratamento experimental por lá.

Neste domingo, 20, após o anúncio da morte da filha de Gilberto Gil, a intérprete de Leila postou algumas fotos ao lado da amiga, mostrando como ficaram nos últimos dias antes dela partir. Depois disso, em seus stories, Carolina Dieckmmann publicou mais um clique com a cantora. Veja mais aqui!