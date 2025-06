Carla Prata tranquiliza os fãs após cirurgia: 'Enfrentei mais uma batalha'

Ex-bailarina do Faustão, a influenciadora digital Carla Prata compartilhou fotos no hospital e falou sobre a cirurgia na coluna

Carla Prata usou as redes sociais nesta quarta-feira, 4, para falar sobre sua cirurgia na coluna. A influenciadora digital e ex-bailarina do Faustão postou fotos no hospital e explicou que essa é a segunda vez que passa pelo procedimento.

"Toda cirurgia envolve riscos. E ontem, enfrentei mais uma batalha — minha, íntima, silenciosa… e vitoriosa. Pela segunda vez, operei a coluna. Minhas dores lombares, causadas por duas hérnias, são fruto de herança genética, da epigenética… e dos anos em que vivi nos palcos, nas câmeras e nos inúmeros eventos, feiras e congressos sobre saltos altíssimos. Mais de 15 anos nesse ritmo, eu ficava em pé de 8 a 12 horas por dia. Eu sabia que essa 'conta' uma hora chegaria…", disse ela.

Em seguida, Carla falou sobre sua fé e a equipe médica que a operou, além disso, ela contou que está se recuperando do procedimento em casa. "Mas fui guiada pela fé e pelas mãos do Dr. José Machado e sua equipe, que me operaram pela segunda vez com excelência, cuidado e muita humanidade. Estou bem. Já em casa. Caminhando mais devagar, mas com o coração em paz", acrescentou.

"A penúltima foto? É minha tatuagem feita em 2016, no ano em que operei o coração. Mas essa… é uma história pra outro post. Sou Carla Elaine. Mulher rara, forte, de fé inabalável. E sigo. Sempre em frente", finalizou.

Confira:

Médico faz alerta sobre diagnóstico de Carla Prata

Recentemente, Carla Prata usou seu perfil nas redes sociais para fazer um relato pessoal. A influenciadora digital foi diagnosticada com miastenia gravis, doença autoimune rara e incurável que causa fraqueza muscular. A apresentadora decidiu aproveitar o momento para compartilhar mais informações sobre a condição para os seguidores.

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Sergio Jordy fala sobre os sintomas e tratamentos disponíveis neste caso. "A miastenia gravis é uma doença neuromuscular autoimune, na qual a comunicação entre os nervos e o músculo é afetada. Isto é, normalmente o nervo que conduz o impulso elétrico libera uma substância chamada acetilcolina que é absorvida por receptores no músculo e isso faz com que o músculo contraia. No caso da miastenia, os receptores de acetilcolina do músculo são destruídos pelo ataque autoimune e o nervo não consegue comunicar ao músculo para realizar a contração muscular", explica. Saiba mais!

