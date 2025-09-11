Bruna Marquezine faz post enigmático após rumores de affair

Bruna Marquezine compartilha um post enigmático nas redes sociais após ser alvo de rumores de que estaria vivendo affair com empresário

A atriz Bruna Marquezine agitou as redes sociais nesta quinta-feira, 11. Para começar, ela foi apontada como affair do empresárioÁlan Faria Bissoli em uma publicação do Jornal Extra e do perfil Condomínio da Fifi. Logo depois, a estrela fez um post enigmático nas redes sociais.

De acordo com o Jornal Extra e o Condomínio da Fifi, Bruna e Álan teriam se encontrado em uma festa depois do The Town no último final de semana. Eles estariam vivendo um affair e se aproximando há algum tempo. Porém, os dois ainda não se pronunciaram oficialmente sobre o assunto.

Em meio à repercussão dos boatos, Marquezine fez um post enigmático nas redes sociais. Nos stories do Instagram, ela compartilhou um meme de uma galinha olhando no espelho e com a frase: “Se deixe em paz véi”.

Vale lembrar que Bruna Marquezine está solteira desde fevereiro, quando terminou o namoro com João Guilherme. Desde então, ela não assumiu nenhum novo romance. Em agosto, ela completou 30 anos de idade e reuniu vários famosos em uma festa de aniversário na Ilha Fiscal, no Rio de Janeiro.

Bruna Marquezine abre o jogo sobre relacionamentos

A atriz Bruna Marquezine, de 29 anos, que recentemente terminou um relacionamento, refletiu sobre como enxerga os vínculos afetivos. A declaração foi feita durante sua participação no desfile da Mondepars, ao prestigiar sua amiga Sasha Meneghel, de 26 anos.

"Não que eu tenha desistido do amor romântico, de um parceiro, relacionamento... não achem isso. Mas eu sinto que meu grande amor são meus amigos e meu trabalho. Ninguém compete com eles”, revelou em entrevista à Glamour.

Atriz fala sobre a fama

A atriz Bruna Marquezine marcou presença no pré-carnaval da escola de samba Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. Em meio à folia, a atriz contou o que mais a incomoda em relação a fama.

Segundo a artista, a exposição é a parte inconveniente da vida pública. “Sentir que não tenho direitos mesmo sabendo que tenho, a minha privacidade que, sem dúvidas, [se sente invadida], mas é uma consequência da exposição que é consequência do meu trabalho”, contou Bruna em entrevista ao Portal Leo Dias. A atriz relatou que, apesar de não ser fã da falta de privacidade, consegue lidar bem com a exibição nas redes.