Blake Lively não será convidada para o casamento de Taylor; entenda a briga

Segundo fontes próximas a atriz, Blake Lively não será convidada para o casamento de Taylor Swift e Travis Kelce e “não dá a mínima”

Parece que uma das amizades mais comentadas de Hollywood realmente acabou! Segundo o jornal Daily Mail, uma fonte teria confirmado que a atriz Blake Lively não será convidada para o casamento de Taylor Swift e Travis Kelce.

A diva pop e o astro do Kansas City Chiefs anunciaram o noivado na última terça-feira, 26, em um post conjunto nas redes sociais. A publicação, com a legenda “Sua professora de inglês e seu professor de educação física vão se casar”, acompanhada de um carrossel com as fotos do pedido, quebrou o recorde de curtidas e compartilhamentos da plataforma.

Dentre tantas mensagens de carinho que invadiram as redes sociais, a ausência de uma felicitação de Blake Lively reacendeu os boatos sobre o afastamento das duas. O atrito ganhou visibilidade no início deste ano, quando o TMZ revelou que Taylor Swift se sentiu usada pela atriz durante uma disputa nos bastidores do filme É Assim Que Acaba.

A briga teria começado após Blake usar o nome de Taylor na disputa judicial contra seu colega de elenco, Justin Baldoni. Segundo fontes, a atriz teria tentado usar a fama da cantora pop para obter vantagens no projeto e chegou a ameaçar vazar mensagens pessoais para forçá-la a apoiá-la publicamente.

Blake não será convidada para o casamento

As duas mantinham uma relação próxima de anos, e, juntas, marcaram presença em diversos jogos da temporada de 2024 da NFL. Além disso, Taylor é madrinha das três filhas mais velhas de Lively com o ator Ryan Reynolds: James, de 10 anos, Inez, de 8, e Betty, de 5 anos. Agora, segundo fontes próximas à Blake, ela não será convidada para o casamento e “não dá a mínima”.

Durante a exclusiva concedida ao Daily Mail, o contato chegou a comentar para que não esperem uma mensagem de Blake, pois ela não vai parabenizar a cantora. "A Blake não entrou em contato e não vai entrar. Este não é o momento. Qual seria o propósito de entrar em contato agora? Não faz sentido. Ela tem coisas mais importantes para se preocupar”.

A fonte ainda confirmou que ela está ciente que não será convidada para o casamento: “Não há um ‘será que ela vai ou não vai’ sobre a Blake estar no casamento, porque ela simplesmente não vai. Ela sabe disso, e não acho que ela queira falar sobre isso” , revelou a fonte.

