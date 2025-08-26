Taylor Swift está noiva! Veja o anel de noivado da cantora

Taylor Swift faz ensaio fotográfico para anunciar que foi pedida em casamento por Travis Kelce e exibe o anel de noivado

A cantora Taylor Swift vai casar! Nesta terça-feira, 26, ela contou para os fãs que ficou noiva de Travis Kelce. Para anunciar a novidade, os dois fizeram um ensaio fotográfico em um jardim florido.

Os dois apareceram trocando carinhos e abraços nas fotos encantadoras. Inclusive, ela mostrou o seu anel de noivado.

Na legenda, a estrela brincou: “Sua professora de inglês e seu professor de ginástica vão se casar”.

Anel de noivado de Travis Kelce e Taylor Swift - Foto: Reprodução / Instagram

7 fatos sobre o romance de Taylor Swift e Travis Kelce

O relacionamento entre a cantora Taylor Swift e o astro do futebol americano Travis Kelce tem sido um dos assuntos mais comentados da internet. A seguir, reunimos sete fatos sobre o casal.

1. Como tudo começou

O romance entre Taylor e Travis começou a ganhar atenção em outubro de 2023, quando rumores sobre encontros discretos começaram a circular na imprensa. Fontes próximas ao casal confirmaram que os dois estariam “explorando uma conexão romântica” após se conhecerem em eventos sociais ligados ao esporte e à música.

2. Primeira aparição pública

A primeira vez que Taylor e Travis foram vistos juntos oficialmente foi em um jogo do Kansas City Chiefs, time em que Kelce atua. O registro, amplamente divulgado pelo Daily Mail, mostrou a cantora vibrando na arquibancada enquanto Travis jogava, confirmando a proximidade entre os dois.

3. Estilo de casal “público, mas discreto”

Apesar da exposição constante nas redes sociais, o casal mantém uma abordagem discreta fora de eventos públicos. Fontes ouvidas pela People revelam que Taylor e Travis gostam de encontros mais privados, evitando grandes multidões e paparazzi sempre que possível.

4. Apoio mútuo nas carreiras

Taylor Swift e Travis Kelce têm sido incentivos um para o outro em suas profissões. A cantora tem elogiado publicamente o desempenho de Kelce no futebol americano, enquanto ele expressou admiração pelo trabalho artístico de Taylor, incluindo os recentes álbuns e turnês internacionais.

5. Rumores de festas e encontros sociais

Segundo o Daily Mail, o casal tem sido visto em festas e eventos sociais discretos, muitas vezes acompanhados de amigos próximos. A imprensa também especula que ambos estão se integrando aos círculos sociais um do outro, misturando a cena da música pop com o universo esportivo.

6. Indícios de romance sério

Fontes da People afirmam que a relação está “em um estágio avançado”, com Taylor e Travis passando cada vez mais tempo juntos, viajando e conhecendo as famílias um do outro. Apesar disso, o casal mantém sigilo sobre detalhes íntimos, preservando a privacidade de seus momentos fora dos holofotes.

7. A reação do público e da mídia

Desde que o romance se tornou público, fãs e a imprensa têm acompanhado de perto cada aparição do casal. Comentários nas redes sociais variam entre entusiasmo e curiosidade, e jornalistas destacam a mistura de universos: o glamour da música pop com a intensidade do futebol americano.

Fortuna de Taylor Swift

A cantora Taylor Swift é oficialmente bilionária! A revista Forbes divulgou a sua lista anual e a artista norte-americana passou a ter seu nome ao lado das pessoas mais ricas do mundo com apenas 34 anos.

Segundo o veículo, a estrela tem patrimônio de US$ 1,1 bilhão, o que é equivalente a aproximadamente R$ 5,5 bilhões na cotação atual. O motivo que teria lhe elevado ao posto de bilionária foi a The Eras Tour, sua turnê mundial que passou pelo Brasil em novembro de 2023.

Assim, Taylor se junta a uma lista seleta de cantores bilionários, ao lado de nomes como Jay-Z, com US$ 2,5 bilhões (cerca de R$ 13 bilhões), e Rihanna, com US$ 1,4 bilhão (cerca de R$ 7 bilhões).

A sua turnê também se tornou uma das mais lucrativas da história, segundo o Guinness Book, em outubro de 2023. A The Eras superou a Farewell Yellow Brick Road, turnê de despedida de Elton John, que arrecadou US$ 939 milhões (aproximadamente R$ 4,56 bilhões), com 328 shows.