Bianca Rinaldi exibe fotos raras com o marido e se declara: 'Parceiro de vida'

A atriz Bianca Rinaldi compartilhou registros ao lado do marido, o empresário Eduardo Menga, e abriu o coração na legenda. Veja!

A atriz Bianca Rinaldiusou as redes sociais nesta terça-feira, 10, para antecipar a comemoração do Dia dos Namorados. Em uma publicação em seu perfil, ela compartilhou registros ao lado do marido, o empresárioEduardo Menga, e abriu o coração na legenda.

Ao relembrar momentos do casal, ela celebrou os 24 anos de união entre os dois. "O climinha do amor no ar me fez revisitar o passado e agradecer ainda mais pelo presente, são 24 anos comemorando o Dia dos Namorados juntos e celebrando o nosso amor todos os dias… seguimos caminhando sempre de mãos dadas. Ter você como meu parceiro de vida é um dos maiores presentes que o tempo me deu", declarou ela.

Nos comentários, os fãs deixaram elogios. "Deus os abençoe imensamente. Formam um lindo casal", falou uma. "Casal lindo que Deus continue abençoando a união de vocês", falou outro. "Que Deus continue abençoando vocês,pois foram feito um para outro, amoooo demais", declarou uma terceira pessoa.

O relacionamento de Bianca Rinaldi e Eduardo Menga

A atriz Bianca Rinaldi, 50 anos,é casada há 24 anos com o empresário e produtor Eduardo Menga, de 70, e juntos são pais das gêmeas Beatriz e Sophia, de 16 anos. Em recente entrevista ao portal O Globo, a artista confessou que a diferença de idade não é uma questão para o casal atualmente, mas já foi.

"No comecinho da relação houve uma estranheza, uma adaptação, principalmente da minha parte. Fizemos terapia de casal, até para entender se realmente queríamos ficar juntos", contou ela, que também falou sobre os comentários etaristas de parte dos internautas. "É triste ver esses comentários porque você percebe que muitas pessoas não evoluíram", disse ela.

