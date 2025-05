Bianca Rinaldi e Theo Becker trocam farpas na web: 'Me poupe'

Após Bianca Rinaldi alfinetar Theo Becker durante participação em um podcast, o ator fez questão de rebater nas redes sociais

Bianca Rinaldi participou do podcast EntretêCast e mostrou que não tem papas na língua ao alfinetar Theo Becker, com quem fez par romântico na novela A Escrava Isaura, novela exibida pela Record entre 2004 e 2005. Na trama, eles interpretaram Isaura e Álvaro.

"É um cara que não soube aproveitar as oportunidades que teve. Eu não conheço ele profundamente, mas eu sei que é um cara que tomava remédio, explosivo. Ele não chegava com o texto pronto e o Herval [diretor-geral] mandava para casa decorar. Ele não teve essa cabeça de lá no início aproveitar as oportunidades. Depois eu não tive mais contato com ele", disse ela.

Nos comentários em uma página nas redes sociais, Theo Becker fez questão de rebater. ''O grande público da novela são mulheres mais velhas, pergunte a elas qual seu personagem preferido nessa clássica novela. Talvez a resposta seja o grande motivo desse recalque. Beijos para a senhora e passe bem, pois foi a pior parceria que já trabalhei. Um verdadeiro desprazer'', disse ele.

Em seguida, o ator seguiu criticando Bianca. "Me poupe, Bianca. Você que sempre não decorava o texto, sempre errava e eu sempre acertava. Eu não chegava pronto? Jamais o Herval cortou uma cena minha, inclusive aumentaram meu texto. Você tem ciúmes porque seu personagem fazia caretas e não era querida por ninguém do elenco com seu nariz em pé. Você foi uma atriz fraca, em todas as novelas que fez e eu te roubei a cena", disparou.

Por fim, Theo Becker afirmou que a entrada do seu personagem aumentou a audiência da trama. "A novela com ela estava dando 12 pontos, quando meu personagem entrou a audiência foi para 24 pontos, ou seja, o dobro. Subiu um ponto por dia em duas semanas direto. Vai que entra esse recalque e deselegância de sua parte".

O último trabalho de Theo Becker foi como o Labão em Lia, minissérie exibida em 2018 pela Record. Já Bianca interpretou Vera em A Infância de Romeu e Julieta, novela exibida pelo SBT entre 2023 e 2024.

Participação polêmica

Theo Becker conversou com Daniela Albuquerque no programa Sensacional e relembrou sua participação polêmica no reality A Fazenda, em 2009.

"Fiquei muito tempo rancoroso com essas pessoas que me fizeram mal e que esconderam meu personagem em 'A Fazenda'. Implorei a Deus que tirasse de mim meu sentimento de vingança", disse ele.

O ator também confessou que não sonha com um retorno para a TV. "Não me permito mais sonhar com a minha volta na televisão. Mataram isso dentro de mim. Acredito que seja possível acontecer, mas não me permito mais sonhar".

