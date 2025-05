Bianca Rinaldi divide foto rara das filhas gêmeas em data especial

A atriz Bianca Rinaldi prestou uma bela homenagem de aniversário às filhas gêmeas, que completam 16 anos de vida: 'Sonho realizado'

Dia de festa na casa de Bianca Rinaldi! A atriz usou as redes sociais neste sábado, 10, para realizar uma bela homenagem de aniversário às filhas gêmeas, Beatriz e Sofia. As meninas, que estão completando 16 anos de vida, são frutos de sua relação com Eduardo Menga.

Em seu perfil oficial, Bianca publicou dois registros: o primeiro clique raro escolhido pela artista trata-se de uma foto atual ao lado das herdeiras, enquanto o segundo foi tirado enquanto as gêmeas ainda eram pequenas. Mãe coruja, a famosa se declarou para as meninas e reforçou que estará sempre presente para tudo o que precisarem.

"Todo ano para mim este é um dos momentos mais especiais. Momento de agradecer a existência de vocês na minha vida, vocês são o meu maior sonho realizado. Obrigada por cada momento ao lado de cada uma. Deus dê sempre muita saúde, proteção e sabedoria na caminhada de cada uma de vocês", iniciou ela na legenda.

"Sejam felizes, se respeitem, se amem. Estarei sempre para vocês de braços abertos, de colo aquecido e com a escuta cheia de afeto. Feliz seja o novo ano de vocês minhas filhas. Amo infinitamente", completou Bianca Rinaldi.

Nos comentários, diversos internautas deixaram mensagens carinhosas às meninas, desejando muitas felicidades no início deste novo ciclo de vida. "Muito amor… Felicidades sempre, princesas, e vida longa", escreveu uma seguidora. "Viva Bia e Sofia! Saúde e alegrias sempre", disse outra.

O casamento de Bianca Rinaldi

Casada há 23 anos com Eduardo Menga, Bianca Rinaldi já falou abertamente sobre a diferença de idade do casal. O empresário e produtor tem 70 anos, enquanto a atriz possui 50.

Em entrevista ao portal O Globo, a artista confessou que a diferença de 20 anos entre os dois não é uma questão para eles atualmente, mas já foi. "No comecinho da relação houve uma estranheza, uma adaptação, principalmente da minha parte. Fizemos terapia de casal, até para entender se realmente queríamos ficar juntos", contou.

Bianca Rinaldi ainda revelou que o casal costuma ser alvo de comentários etaristas na internet. "É triste ver esses comentários porque você percebe que muitas pessoas não evoluíram. Elas não conseguem ver que estamos juntos há 23 anos, e isso é porque existe amor e cumplicidade. A gente tem que se blindar e não se deixar afetar. Ao mesmo tempo, acho que é importante colocar esse debate (o etarismo) em pauta", concluiu.

