Biah Rodrigues desabafa sobre dividir atenção entre Sorocaba e os filhos

Biah Rodrigues fez uma reflexão nas redes sociais sobre a maternidade. A influenciadora digital abriu uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram e foi questionada sobre sua relação com Sorocaba após o nascimento dos filhos. Os dois são pais de Theo, de cinco anos, Fernanda, de três, e dos gêmeos Angelina e Zion, de um aninho.

"Biah, você teve medo de não conseguir ter tempo pro seu marido após o nascimento dos filhos?", questionou uma seguidora. "Não só tive medo de não conseguir ter tempo para ele, quanto de ter quatro filhos pequenos e não dar conta de todos eles...", confessou.

Em seguida, ela revelou alguns pensamentos que teve quando estava à espera dos gêmeos. "Teve um dia enquanto estava tomando banho, já gravidinha de gêmeos, e o medo tomou o meu coração naquele breve momento, e eu comecei a chorar no chuveiro para que ninguém me ouvisse e os pensamentos vinham na minha mente, de que eu não ia conseguir que era impossível ter tempo para todos, amamentar também não seria possível, e o sentimento de frustração antecipada", recordou.

A mulher de Sorocaba, então, contou que teve uma conversa com Deus. "E então eu questionei a Deus, como eu iria fazer... e ele foi bem claro quase que audível disse: 'Eu não te daria um fardo maior que você não poderia suportar' (1 Coríntios 10). E sabe o que aconteceu? Chorei mais ainda kkkkk. Foi incrível!", acrescentou.

"E eu terminei dizendo, então me fortalece para viver isso! É assim foi... sigo vivendo minha montanha-russa diária com as crianças e o marido, o dia termina e tem coisas que eu queria ter feito, mas está tudo bem amanhã eu começo de novo, a graças dEle se renova todas as manhãs! E eu sou muito feliz assim", finalizei.

Recentemente, Biah Rodrigues falou sobre as inseguranças de ser mãe de quatro filhos. "Ser mãe de quatro é uma missão linda e desafiadora. É como ter o coração caminhando fora do corpo em quatro direções diferentes, e ainda assim sentir-se completa. No início, a gente pensa: 'como vou dar conta? Como vou amar todos igualmente?'. Mas logo a maternidade ensina que o amor de mãe não se divide... ele se multiplica! Eu amo ser mãe, nasci para gerar", disse.

Bia Rodrigues fala sobre a maternidade - Foto: Instagram

Sorocaba e Biah Rodrigues celebram o aniversário dos filhos gêmeos

O cantor sertanejo Sorocaba e a influencer Biah Rodrigues organizaram uma festa sofisticada para celebrarem o aniversário dos filhos gêmeos, Zion e Angelina, de 1 ano. O evento aconteceu em um sítio no interior de São Paulo e teve o tema de Arca de Noé para simbolizar a proteção, a fé e o amor na vida das crianças.

Para o grande dia, os aniversariantes usaram looks brancos, combinando com os irmãos mais velhos, Theo e Fernanda. A festa foi decorada com cores suaves, incluindo branco e bege em vários detalhes. Inclusive, o bolo do evento teve o formato de uma arca com os casais de animais e um arco-íris.

"Foi um dia preparado por Deus. Celebrar a vida dos nossos filhos e consagrá-los foi mais que um presente pra nós . Adorei cuidar de cada detalhe da festa, todos os nossos fornecedores alinhados com propósito, foi tudo pensado com muito carinho. Estamos muito gratos a todos que fizeram parte de alguma forma", disse a mãe coruja. Veja!

