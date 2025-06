Mulher de Sorocaba curte passeio na fazendo com os filhos gêmeos

A influenciadora digital Biah Rodrigues encantou ao surgir com os gêmeos, Angelina e Zion, frutos de seu casamento com Sorocaba

Biah Rodrigues encheu as redes sociais de fofura ao postar novas fotos de seus filhos caçulas, os gêmeos, Angelina e Zion, de 11 meses.

Nas fotos postadas nos Stories, os pequenos, frutos de seu casamento com o cantor sertanejo Sorocaba, que faz dupla com Fernando, aparecem curtindo um passeio na fazenda ao lado da mamãe. Em um dos cliques, a influenciadora digital mostra que os pequenos estão com looks iguais: uma blusa, calça, meia e touca na cabeça.

Em outras imagens, Angelina e Zion estão em um carrinho, sendo puxados pela mamãe. Para o momento de lazer, Biah surgiu usando uma blusa de lã, calça, e bota, além de uma presilha de laço no cabelo, todos em tons terrosos.

Vale lembrar que a influencer e Sorocaba também são pais de Theo, de cinco anos, Fernanda, de três. Recentemente, ela mostrou os quatro filhos juntos e se derreteu: "Eu que fiz todos eles kkk", escreveu na legenda.

Confira:

Biah Rodrigues mostra Angelina e Zion - Foto: Instagram

Biah Rodrigues com Angelina e Zion - Foto: Instagram

Biah Rodrigues com Angelina e Zion - Foto: Instagram

Biah Rodrigues conta como é sair sem 'assédio' dos fãs de Sorocaba

A influenciadora digital Biah Rodrigues curtiu alguns dias de descanso ao lado do marido, o cantor sertanejo Sorocaba, em Nashville, nos Estados Unidos, e durante um bate-papo com os seguidores, falou sobre a tranquilidade de passear com o amado sem o assédio dos fãs. O comentário aconteceu após ela abrir uma caixinha de perguntas nos Stories para interagir com os fãs. "Biah, como é estar em um lugar sem tanto assédio dos fãs", questionou uma internauta.

A mulher de Sorocaba, então, respondeu: "Mesmo sabendo que ele ama esse carinho, ama estar no meio da galera e receber esse amor, é possível notar uma certa liberdade, sim, fora do país [risos]. Não quero que minha resposta pareça prepotente, mas a internet está muito difícil, não é? Então, o simples ato de 'comer com a boca aberta' ou sair na madrugada rindo na rua com amigos e não ser julgado já é liberdade. Então, sim, é muito bom também", disse ele.

