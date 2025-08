Biah Rodrigues fala das inseguranças ao ser mãe de quatro filhos: 'Missão desafiadora'

A influenciadora digital Biah Rodrigues, esposa do cantor Sorocaba, respondeu uma seguidora sobre os desafios de ter quatro filhos

Biah Rodrigues decidiu abrir uma caixinha de perguntas para conversas com seus seguidores, e foi questionada sobre como ela consegue dar atenção aos seus quatro filhos.

A influenciadora digital, casada com o cantor sertanejo Sorocaba, é mãe de Theo, de cinco anos, Fernanda, de três, e dos gêmeos Angelina e Zion, de um aninho.

"Como é ter quatro filhos e dá atenção para todos? Você me inspira", quis saber internauta. "Ser mãe de quatro é uma missão linda e desafiadora. É como ter o coração caminhando fora do corpo em quatro direções diferentes, e ainda assim sentir-se completa", afirmou a famosa.

Em seguida, Biah expôs algumas inseguranças que tinha no começo. "No início, a gente pensa: 'como vou dar conta? Como vou amar todos igualmente?'. Mas logo a maternidade ensina que o amor de mãe não se divide... ele se multiplica! Eu amo ser mãe, nasci para gerar", completou.

Vale lembrar que s gêmeos Angelina e Zion completaram o primeiro ano de vida no começo do mês passado. Para comemorar a data especial, eles ganharam uma festa sofisticada, que aconteceu em um sítio no interior de São Paulo e teve o tema de Arca de Noé, para simbolizar a proteção, a fé e o amor na vida das crianças.

Os aniversariantes usaram looks brancos, combinando com os irmãos mais velhos, Theo e Fernanda. A festa foi decorada com cores suaves, incluindo branco e bege em vários detalhes. Inclusive, o bolo do evento teve o formato de uma arca com os casais de animais e um arco-íris. "Foi um dia preparado por Deus. Celebrar a vida dos nossos filhos e consagrá-los foi mais que um presente pra nós. Adorei cuidar de cada detalhe da festa, todos os nossos fornecedores alinhados com propósito, foi tudo pensado com muito carinho. Estamos muito gratos a todos que fizeram parte de alguma forma", disse a mãe coruja.

Confira:

Biah Rodrigues fala sobre ter quatro filhos - Foto: Instagram

Biah Rodrigues conta como é sair sem 'assédio' dos fãs de Sorocaba

Recentemente, Biah Rodrigues curtiu alguns dias de descanso ao lado do marido, o cantor sertanejo Sorocaba, em Nashville, nos Estados Unidos, e durante um bate-papo com os seguidores, falou sobre a tranquilidade de passear com o amado sem o assédio dos fãs.

"Mesmo sabendo que ele ama esse carinho, ama estar no meio da galera e receber esse amor, é possível notar uma certa liberdade, sim, fora do país [risos]. Não quero que minha resposta pareça prepotente, mas a internet está muito difícil, não é? Então, o simples ato de 'comer com a boca aberta' ou sair na madrugada rindo na rua com amigos e não ser julgado já é liberdade. Então, sim, é muito bom também", disse ela.

Quem é Biah Rodrigues?

Nome completo e nascimento - Seu nome completo é Bianca Rodrigues Fakri. Nascida em 11 de outubro de 1996, em Brasília, Distrito Federal.

Carreira como modelo e Miss - Iniciou sua carreira de modelo aos 4 anos e foi eleita Miss Distrito Federal em 2018, representando a Asa Norte de Brasília.

Relacionamento com Sorocaba - Casou-se com o cantor sertanejo Sorocaba, da dupla Fernando & Sorocaba, em 15 de dezembro de 2019, após um ano de namoro.

Filhos - O casal tem quatro filhos: Theo (nascido em 17 de maio de 2020), Fernanda (10 de novembro de 2021), e os gêmeos Zion e Angelina (nascidos em 9 de julho de 2024).

Presença nas redes sociais - Biah é ativa no Instagram (@biahrodriguesz), onde compartilha momentos familiares, dicas de maternidade e estilo de vida.

Influência digital - Além de influenciadora, Biah compartilha experiências sobre maternidade, fé e relacionamentos, oferecendo conselhos e apoio a seus seguidores.

