Bia Miranda fala sobre ação da polícia em sua casa: ‘Procuraram'

A influenciadora digital Bia Miranda, de 21 anos, contou nas redes sociais sobre uma ação policial em sua casa no Rio de Janeiro. Ela contou que os agentes entraram na propriedade para uma busca que faz parte da Operação Desfortuna, que investiga a promoção de jogos de azar online.

Bia desabafou sobre a atitude dos policiais na propriedade. "Os policiais foram lá em casa, procuraram, procuraram, procuraram e não levaram porr* nenhuma, porque não acharam nada. Bagunçaram todo o meu quarto, todo o meu closet", disse ela.

De acordo com o Jornal O Globo, a operação é feita pela Polícia Civil do Rio de Janeiro e envolve 15 influenciadores digitais. A ação envolveu diligências no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Minas Gerais com mandados de busca e apreensão.

Segundo informações da polícia, os jogos divulgados pelos influencers teriam promessas enganosas de lucros fáceis e a investigação apontou sinais de enriquecimento incompatível com a renda declarada pelos influenciadores.

Quem é Bia Miranda?

-Bia Miranda tem mais de 5 milhões de seguidores no Instagram.

-Ela ganhou notoriedade nacional ao participar do reality show A Fazenda, da Record, em 2022.

-Ela ficou conhecida como neta de Gretchen porque sua mãe, Jenny Miranda, já namorou com Thammy Miranda e era considerada uma filha por Gretchen durante o relacionamento. Porém, não existe um vínculo sanguíneo entre Gretchen e Bia.

-Bia tem uma relação conturbada com a mãe e as duas quase não possuem contato.

-A estrela tem dois filhos: Kaleb, fruto do romance com DJ Rafael Buarque, e Maysha, fruto do relacionamento com Gato Preto.

DJ Buarque e as despesas do filho com Bia Miranda

O DJ Buarque usou as redes sociais nesta quarta-feira, 6, para fazer um desabafo sobre a criação do filho Kaleb, de 1 ano, fruto de seu relacionamento com a influenciadora Bia Miranda. Em um vídeo publicado em seu perfil, ele detalhou como os dois dividem as despesas da criança desde o fim do relacionamento.

"A mãe do meu filho e eu dividimos as duas babás. A Joana durante a semana e a Vanessa no final de semana. Totalizando R$ 5.900 para mim e o mesmo valor para ela. Esse é o gasto de mãe do Kaleb e pai do Kaleb juntos. É só isso. Kaleb mora comigo como todos sabem e todos os custos eu arco. Não pertubo ela com nada. É o mínimo que eu faço e vai ser o mínimo sempre", disse ele.

Que adicionou na legenda: "Todos os outros custos com alimentação, médico e tudo mais que uma criança precisa eu faço o mínimo de pagar. É meu filho e fim da história".

Em seguida, refletiu sobre ver seu nome em polêmicas. "É bem nítido que apareço em polêmicas porque é isso que gera notícia e comentários de vocês. Coisa boa, ninguém posta. Se postasse, estaria vendo 1 milhão de coisas. Então vai ser assim até acabar o sinal de internet! Podem me odiar! Mas, da minha parte, vai ser pra sempre a verdade, quer vocês queiram ou não."

Storie de Buarque no Instagram

Filha de Bia Miranda ganha presente luxuoso

Recentemente, Bia Miranda revelou que faria uma pequena comemoração com um bolinho para celebrar a vida da filha caçula, Maysha, que completou 1 mês de vida. Por estar internada desde o nascimento, a bebê não ganhou uma festinha em casa.

Bia também compartilhou com os seguidores o presente que a pequena ganhou do pai. Por meio de um vídeo, a influenciadora revelou que Samuel Sant'Anna comprou uma pulseira de ouro com o nome da menina gravado e um par de brincos de diamantes; confira detalhes!

