Babu Santana revela que conhecia Juliana Marins, que morreu no vulcão

O ator Babu Santana conhecia a brasileira Juliana Marins, que morreu após queda em trilha de vulcão: ‘Ju era pura luz'

O ator e ex-BBB Babu Santana revelou que conhecia a jovem Juliana Marins, que foi encontrada morta nesta terça-feira, 24, após ficar presa em um vulcão ao cair de uma trilha. Em um texto nas redes sociais, ele destacou a personalidade dela, com quem ele teve a oportunidade de trabalhar junto.

"A Ju foi uma daquelas pessoas que passam pela nossa vida e deixam uma marca bonita, cheia de amor, coragem e alegria. Tive o privilégio de trabalhar com ela, de conviver, de aprender e de rir junto. Sempre muito competente, profissional, dedicada e, ao mesmo tempo, cheia de leveza, generosidade e amor no que fazia. A Ju era pura luz. Uma mulher cheia de sonhos, que encarava a vida com uma força admirável e uma vontade gigante de viver, de desbravar o mundo, de ser feliz", disse ele.

E completou: "Ela parte, mas fica… Fica no coração de quem teve a sorte de conhecê-la, no sorriso, na lembrança, no afeto que ela espalhou por onde passou. Eu só posso agradecer, Ju, por você ter cruzado meu caminho, por ter me ensinado tanto com sua leveza, sua coragem, sua entrega e seu amor pela vida. Que Deus conforte o coração da sua família, dos seus amigos e de todos que te amam. Você vai ser sempre lembrada com muito amor, carinho e respeito. Descansa em paz, minha amiga".

A morte de Juliana Marins

A jovem Juliana Marins morreu aos 26 anos de idade. O corpo dela foi localizado nesta terça-feira, 24, pela equipe de busca e resgate na Indonésia. A brasileira caiu de um penhasco durante a trilha em um vulcão do Monte Rinjani no sábado, 21.

Ela ficou quatro dias presa no local de difícil acesso e não resistiu. A morte dela foi confirmada pela família em um comunicado nas redes sociais. “Hoje, a equipe de resgate conseguiu chegar até o local onde Juliana Marins estava. Com imensa tristeza, informamos que ela não resistiu. Seguimos muito gratos por todas as orações, mensagens de carinho e apoio que temos recebido”, informaram.

De acordo com a família, Juliana subiu na trilha do vulcão com um grupo de 6 turistas e 2 guias. No caminho, ela ficou cansada e pediu para parar um pouco, e o grupo seguiu sem ela. Sozinha, ela caiu no penhasco. O guia percebeu que ela caiu ao voltar para encontrá-la e ver que a jovem não estava mais lá.

Juliana nasceu em Niterói, no Rio de Janeiro, e era formada em Publicidade e Propaganda. Ela trabalhava como dançarina de pole dance. A jovem estava fazendo um mochilão pela Ásia, sendo que já tinha passado pelas Filipinas, Vietnã e Tailândia.

