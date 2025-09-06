CARAS Brasil
  Ativista atualiza sobre ex-atriz da Globo encontrada em condições precárias: 'Horrível'
Atualidades

Ativista atualiza sobre ex-atriz da Globo encontrada em condições precárias: 'Horrível'

Deise Falci compartilha novos detalhes sobre Rejane Schumann, ex-atriz da Globo encontrada em vulnerabilidade em Porto Alegre

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 06/09/2025, às 13h11

Rejane Schumann
Rejane Schumann - Foto: Instagram/Acervo/TV Globo

A ativista Deise Falci, que encontrou a ex-atriz da Globo Rejane Schumann, de 74 anos, vivendo em estado de vulnerabilidade em um apartamento em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, usou as redes sociais nesta sexta-feira, 5, para compartilhar novos detalhes sobre o caso. No vídeo postado nos Stories, ela contou que levou a artista para um dia de salão.

“Subi pra ver como estava ela [Rejane]. Ficou me esperando na calçada, conversando com nova voluntária que veio ajudar ela, a psicóloga Ana Cerqueira Dorneles. Fiquei muito feliz que a geladeira estava ligada!”, disse a ativista, que mostrou como estão alguns comodos do apartamento após a faxina.

Em seguida, contou que conseguiu convencer Rejane a ir ao salão de beleza. “Gente, o cabelo dela tava horrível… Duro de tão sujo, pontas duplas, sem corte… Ela é muito boa de papo… Que momento especial em Rejane… Conseguimos trazer a Rejane para o dia de rainha”, celebrou.

Deise Falci fala sobre Rejane Schumann — Foto: Reprodução/Instagram
Quem vai cuidade de Rejane Schumann?

Recentemente, Deise  contou a ex-artista não quis mais ter contato com o irmão e que algumas pessoas definiram a idosa como uma "pessoa que nunca foi muito fácil". "Algumas pessoas me falaram é que ela nunca foi uma pessoa muito fácil. Quando eu conversei com ela, ela disse que tinha um irmão e um casal de sobrinhos… ela disse que o irmão não quis estudar, e ela sempre foi muito estudiosa, e isso a deixava irritada e ela se afastou", disse ela, explicando que o irmão de Rejane morreu há alguns meses e que também tinha demência. 

O portal LeoDias informou que a sobrinha da atriz vai se responsabilizar pelos cuidados dela após conversar com o delegado do caso. A ativista também falou sobre essa situação. "Essa sobrinha foi chamada pela polícia… é uma pessoa atenciosa e que não sabia do estado da tia porque a tia não queria contato. Eles chamaram a Rejane várias vezes pra saber que o irmão não tava bem e a Rejane não quis manter o contato", contou Deise. "A sobrinha da Rejane vai assumir essa questão da tia, irá se responsabilizar", informou ela.

Vale lembrar que Rejane Schumann atuou em produções da TV Globo como O Feijão e o Sonho (1976), Dancin' Days (1978), Espelho Mágico (1977) e Pai Herói (1979).

Leia também: Regina Duarte surge em cadeira de rodas e revela o que aconteceu: 'Estive sofrendo'

