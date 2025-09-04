Ativista revela que encontrou ex-atriz da Globo em condições precárias

A ativista Deise Falci usou as redes sociais para relatar que encontrou a ex-atriz da Globo Rejane Schumann, de 74 anos, em condições precárias

A ativista da causa animal Deise Falci usou as redes sociais nesta quarta-feira, 3, para relatar que encontrou a ex-atriz da Globo Rejane Schumann, de 74 anos, em condições precárias durante um atendimento de resgate de maus-tratos a animais em um apartamento de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, junto à Polícia Civil.

"Ontem, fui fazer um resgate com a Polícia Civil em um apartamento de uma senhora que tinha quatro cães e três gatos. Mas, na verdade, quando a gente chegou lá, quem estava mais em maus-tratos era a própria senhora do que os animais. Foi a primeira vez que senti uma vontade muito maior de resgatar uma pessoa do que os animais", contou ela no vídeo.

"Ela estava com muita fome, mas os animais tinham ração. Ela não tinha nada. Geladeira completamente vazia. Não tinha nem água", continuou. Deise contou ainda que, com a ajuda de outras voluntárias, fez uma faxina no local. Os animais foram resgatados, e um dos cachorros apresentava sarna. "Os animais irão para a adoção", avisou.

Após receber a ajuda dos voluntários, ver a residência completamente limpa e ganhar um colchão novo como doação, Rejane Schumann agradeceu: "Em primeiro lugar, tenho que agradecer. Vocês nem me conhecem", exclamou ela. No Instagram, Deise relatou o caso por meio de vídeos, mas optou por não mostrar a imagem da artista para não expô-la.

"Ela é uma senhora superinteligente e que conversa super bem. Algumas coisas ela se confunde, mas tem muitos momentos lúcidos. Tem a questão de ela não estar tomando banho e não estar conseguindo manter a casa limpa. Ela não consegue atinar de se alimentar e tomar água. Mas ela interagiu bem com a gente", acrescentou Deise.

Vale lembrar que Rejane atuou em produções da Globo como O Feijão e o Sonho (1976), Dancin' Days (1978), Espelho Mágico (1977) e Pai Herói (1979).

