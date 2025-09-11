Astro chinês Yu Menglong, de 'Eternal Love', morre aos 37 anos

O ator e cantor chinês, Yu Menglong, conhecido internacionalmente como Alan Yu, morreu aos 37 anos após cair de um edifício em Pequim

O ator e cantor chinês, Yu Menglong, conhecido internacionalmente como Alan Yu, morreu aos 37 anos após cair de um edifício em Pequim. O incidente ocorreu entre a noite de quarta-feira, 10, e a madrugada de quinta-feira, 11, no distrito de Chaoyang, na China.

Segundo relatos da imprensa local e divulgadas pelo portal Metrópoles, Yu passou a noite em reunião com amigos e se retirou para descansar por volta das 2h, trancando a porta do quarto. Mais tarde, ao saírem, os amigos perceberam sua ausência. O corpo foi encontrado pouco antes das 6h por um morador que passeava com o cachorro e chamou a polícia.

Ainda de acordo com o portal, as autoridades descartaram a possibilidade de crime e classificaram o caso como acidente, apontando que a queda pode ter sido provocada por uma falha na proteção de uma janela. A investigação segue em andamento.

O estúdio responsável pela carreira do artista confirmou seu falecimento por meio de um comunicado. “Estamos profundamente tristes em informar que nosso amado Menglong faleceu após uma queda na quinta-feira. De acordo com a investigação policial, a criminalidade foi descartada. Que ele descanse em paz e que os vivos permaneçam fortes”, informou a nota.

O ator e cantor chinês Yu Menglong, conhecido internacionalmente como Alan Yu - Foto: Reprodução/Instagram

Carreira de Yu Menglong

Yu Menglong nasceu em 15 de junho de 1988, em Urumqi, Xinjiang, e começou sua carreira artística como cantor em programas de talentos, incluindo 'My Show' e 'Happy Boys'. Em 2014, estreou como ator no drama 'The Loving Home'.

Yu Menglong ganhou fama em 2015 ao interpretar o nono príncipe na série histórica 'Go Princess Go', sucesso nas plataformas de streaming. Em 2017, ganhou reconhecimento internacional ao interpretar um dos protagonistas de 'Eternal Love', produção de fantasia que se tornou fenômeno de audiência.

Ele também esteve no elenco de produções como 'Xin Bai Niang Zi Chuan Qi' e 'Love Game in Eastern Fantasy', além de conquistar prêmios como o de Ator Revelação no 'Golden Bud Network Film and Television Festival', em 2019.

