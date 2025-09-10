CARAS Brasil
  2. Ex-mulher de Péricles morre aos 56 anos: ‘Profunda tristeza’
Música / Luto

Ex-mulher de Péricles morre aos 56 anos: ‘Profunda tristeza’

Filho de Péricles, Lucas Morato anuncia a morte da mãe, Meire Morato, aos 56 anos de idade e recebe o apoio de amigos famosos

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 10/09/2025, às 09h54

Meire Morato, Lucas Morato e Péricles
Meire Morato, Lucas Morato e Péricles - Foto: Reprodução / Instagram

Ex-mulher de Péricles e mãe do cantor Lucas Morato, Meire Morato morreu aos 56 anos de idade na última terça-feira, 9. A notícia da morte dela foi dada pela equipe do filho por meio de um post nas redes sociais.

Meire estava internada há alguns dias e o filho já tinha cancelado alguns shows para ficar ao lado da mãe no momento delicado. Porém, a família não revelou a causa da morte.

"É com imensa dor que comunicamos o falecimento de Dona Meire Morato, mãe de nosso querido Lucas Morato. Mulher de muita força, que lutou com coragem, agora merece descansar em paz. Neste momento de profunda tristeza, pedimos a todos os fãs, amigos e parceiros que compreendam a necessidade de recolhimento da família. Solicitamos que mantenham Lucas e seus familiares em suas orações, enviando boas energias e respeito neste período tão delicado. Maiores informações e manifestações serão feitas pelo próprio Lucas no tempo oportuno. Agradecemos pela compreensão, carinho e respeito de todos", informaram. 

Vale lembrar que Meire foi casada com Péricles por 25 anos e eles tiveram um único filho, Lucas Morato, que seguiu a carreira do pai.

Carinho dos amigos famosos

Nos comentários do post sobre a morte, os amigos famosos da família deixaram recados carinhosos para apoiar Lucas neste momento de dor. Xanddy disse: "Meus sentimentos, Luquinha. Que sua mãezinha descanse em paz nos braços do Senhor. Muita força pra você e toda família". Buchecha escreveu: "Meus sentimentos meu amigo, que DEUS ESTEJA COM VOCÊ neste momento de dor, força mano". Bruno Cardoso comentou: "Meus sentimentos meu irmão. Que Deus lhe dê forças pra seguir a sua caminhada". 

Arlindinho disse: "Descansou. Fique forte irmão!". Thiaguinho afirmou: "Sei que nenhuma palavra ameniza essa dor, mas quero que saiba que estou aqui, do seu lado, em oração por você e pela Meire. Força, meu sobrinho". Rafael Zulu escreveu: "Meus sentimentos meu amigo". 

