Assessora foi demitida? Equipe de Zé Felipe e Virginia se pronuncia após rumores

Após o fim do casamento de Virginia e Zé Felipe, rumores apontam demissão de assessora por expor a vida do cantor; equipe nega.

Pouco mais de um mês após o anúncio do fim do casamento entre a influenciadora Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe, começaram a circular rumores de que Maressa Lopes,então assessora do artista, teria sido demitida por compartilhar detalhes da vida pessoal do filho de Leonardo. A exposição não teria agradado o cantor, que decidiu encerrar o vínculo profissional com ela. Diante da repercussão, a equipe do ex-casal se manifestou sobre o assunto.

Em nota enviada ao portal Quem, eles negaram as informações e informaram que Maresa passou a atrabalhar com a empresária. "Maressa está trabalhando com a Virginia -- lembrando que elas são amigas de longa data e foi a influenciadora que fez o convite inicial. Com a separação, ela passou a integrar o time da Virginia, algo totalmente compreensível. Nunca houve nenhuma questão envolvendo fofocas ou algo relacionado a isso", informou a equipe do ex-casal.

Vale lembrar que Maressa cresceu em Governador Valadares, Minas Gerais, e conheceu Virginia ainda na adolescência.

O término de Virginia e Zé Felipe

Recentemente, a equipe do cantor Zé Felipe se pronunciou sobre os rumores que surgiram após ele entrar com o pedido de divórcio de Virginia Fonseca no Tribunal de Justiça de Goiás. Os representantes do artista explicaram que ele não solicitou a guarda dos filhos, já que o ex-casal pretende adotar a guarda compartilhada.

Em nota, a equipe informou: "Sobre o pedido de divórcio protocolado por Zé Felipe, temos os seguintes esclarecimentos: Quando há menores envolvidos é necessário que haja um processo judicial. Zé Felipe não pediu a guarda dos filhos. ⁠No processo é mencionado guarda compartilhada tendo como referencial o lar materno. Qualquer outra informação além destas não passam de meras especulações".

Leia também: Zé Felipe conta sobre planos ao lado dos filhos com Virginia: 'Muito especial'