Após sofrer bullying por ter tido mãe com HIV, Cauã Reymond apoia causa

Atualidades / Iniciativa

Após comover ao contar história de sua mãe, que era adotada, tinha HIV e morreu de câncer, Cauã Reymond apoia causa e dá exemplo

Nataly Paschoal
por Nataly Paschoal
Publicado em 22/08/2025, às 14h13

O ator Cauã Reymond compartilhou um vídeo nesta sexta-feira, 22, em sua rede social, apoiando a causa de pessoas com HIV. Filho de uma portadora do vírus, o galã sofreu bullying na infância e vem comovendo ao revelar como foi sua experiência.

Após contar um pouco de sua história no Altas Horas, o global falou nos últimos dias para Tata Werneck como foi perder a mãe, que era adotada e tinha a doença, para o câncer. Aos 55 anos, Denise Marques faleceu em 2019. Diante de seus relatos comoventes, o famoso resolveu apoiar a causa e servir de exemplo para outras pessoas que também sofrem com o HIV e o preconceito.

"Essa semana falei sobre minha mãe, que viveu com HIV, no programa da Tata Werneck e relembramos também meu depoimento no programa do Serginho Groisman. A partir de hoje, eu compartilho com vocês algumas pessoas, instituições e órgãos que estão na batalha contra o preconceito e trazendo muita informação a todos", escreveu na legenda do vídeo em que apareceu falando sobre a causa.

Nos últimos dias, Cauã Reymond emocionou ao relembrar a mãe no Lady Night. "Minha mãe foi adotada e minha mãe viveu um câncer desgraçado e foi muito difícil. Eu e meu irmão seguramos essa onda, meu irmão segurou uma onda inacreditável, mas a minha mãe quando encontrava a minha filha, o sonho dela era adotar uma menina, porque a minha mãe não conseguiu ter uma infância legal, porque a minha avó adotou a minha mãe sem pai. Minha avó não foi uma mãe tão legal com a minha mãe, eu presenciei isso e minha mãe teve uma vida muito, muito, muito difícil, fez escolhas muito erradas, porque a vida às vezes te fornece possibilidades e eu sou muito grato, porque eu tenho a sensação que minha vida poderia estar muito diferente do que está", comentou.

Veja o novo relato de Cauã Reymond sobre a mãe:

Cauã Reymond revela que sofreu bullying por a mãe ter tido HIV

O ator Cauã Reymond participou do Altas Horas e, durante sua aparição no programa, o galã relembrou momentos difíceis de sua infância. Apesar de ter uma aparência admirada atualmente e de ter fama, o famoso contou que nem sempre teve uma vida fácil e foi aceito pelas pessoas.

O intérprete de César, de Vale Tudo, revelou que sofreu bullying quando criança por não ter tido uma "família convencional". Cauã Reymond então contou que a mãe falecida era portadora de HIV e que era adotada. Além dela, sua avó adotou a tia dele, estaque tinha esquizofrenia. Seu pai morava longe e foi assim que ele cresceu.

"Eu sofri muito bullying, minha mãe era HIV positivo, minha vó adotou minha mãe, era mãe solteira e deficiente física e a minha tia, que também foi adotada também, era esquizofrênica, eu sofria muito bullying na rua, porque meu pai morava em Santa Catarina então não tinha ali uma figurina masculina e eu sei que é difícil quando as pessoas olham para mim hoje, eu tive uma infância, muito, muito difícil, muito rica também, que me ajuda a contar histórias", disse ele. Saiba mais aqui!

Nataly Paschoal

Nataly Paschoal é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, ela já passou por sites como Todateen, Sportlife e espnW. Escreve sobre celebridades, TV, reality show e novelas.

Lucas Rangel e Lucas BleyLucas Rangel mostra alguns cômodos de seu novo apartamento em SP; veja fotos
