Após ser criticada, Bella Campos explica por que não deu entrevista: 'Não compactuo'

Após ser criticada por não dar entrevista para repórter durante externa de Vale Tudo, Bella Campos explica o motivo de não ter se pronunciado

A atriz Bella Campos se explicou nos stories nesta quarta-feira, 20, após nos últimos dias ser criticada por não ter dado uma entrevista para um repórter do site Leo Dias. Diferente de Cauã Reymond, que estava com ela em uma praia do Rio de Janeiro gravando, ela não parou para responder algumas perguntas.

Após vários comentários supondo que a intérprete de Maria de Fátima, a vilã de Vale Tudo, novela das nove, estava em seu papel ou estava sendo mal educada, a famosa resolveu esclarecer e se pronunciar sobre o episódio.

Bella Campos então expôs o motivo de sua decisão. "Não compactuo e não compactuarei com esse tipo de conduta, podem tentar me pintar como arrogante quantas vezes quiserem. Sei que estou do lado certo e quem realmente me acompanha sabe que teneho uma troca muito direta com o meu público sempre", falou sobre atender seus fãs.

Em seguida colocou mais explicações: "Exposição invasiva: Muitas vezes é acusado de ultrapassar os limites éticos do jornalismo ao divulgar detalhes íntimos da vida de artistas sem consentimento".

"Em junho de 2022, divulgou um caso gravíssimo: vítima de estupro, engravidou e entregou o bebê para adoção. A exposição da situação, ainda que sem citar nome inicialmente, foi amplamente criticada por configurar violação de privacidade e sensacionalismo jornalístico".

"Sensacionalismo: Seus conteúdos frequentemente apelam para o sensacionalismo, o que pode acabar prejudicando as pessoas envolvidas emocionalmente e profissionalmente", pontuou.

Por fim, Bella Campos terminou dizendo: "Não tenho medo. Tenho 5 tipos de medo. Estreiando do amanhãem Festival de Gramado. Bora dar atenção para coisas boas", declarou.

Bella Campos fala sobre não ter dado entrevista - Foto: Reprodução/Instagram

Bella Campos se emociona ao relembrar experiência marcante

A atriz Bella Campos, que atualmente interpreta Maria de Fátima no remake da novela Vale Tudo, da Globo, usou as redes sociais para compartilhar uma lembrança da infância. Ao publicar uma foto de quando era pequena, ela explicou por que sua franjinha estava mal cortada e confessou que se emocionou ao relembrar a experiência.

"Esse dia eu tinha cortado a franja sozinha, porque pedia sempre e não deixavam, e tinha essa foto pra fazer. Foi um desespero (risos), óbvio que ficou horrível, tentaram ajeitar cortando mais um pouco de cabelo, tacaram água e creme pra abaixar o volume e foi. UMA LÁSTIMA, imagina esse cabelo finalizando, todo volumoso", recordou Bella.

Em outra publicação, ela revelou que tudo o que faz é em homenagem à menina sonhadora que foi na infância. "É tudo por ela", declarou a artista ao compartilhar uma foto sua ainda criança. Veja!

Leia também:Alice Wegmann defende Bella Campos e exalta trabalho da colega de elenco