Após ser atacada por ir para a Espanha, Virginia agradece apoio do irmão

Ao receber apoio do irmão, Virginia agradece William Gusmão em meio às críticas e ataques por ter viajado para a Espanha após divórcio

A influenciadora Virginia Fonseca agradeceu o apoio que recebeu do irmão William Gusmão, de 37 anos. Recebendo várias críticas por ter viajado para a Espanha e ter ficado aparentemente hospedada na casa de Vini Jr., após algum tempo do fim do casamento de seu Zé Felipe, a empresária foi defendida por ele.

Ao ver o que o irmão falou para ela na rede social, a apresentadora do SBT reagiu e trocou declarações. “Te amo”, falou a loira ao ver que William prometeu sempre estar ao seu lado.

Nesta sexta-feira, 19, a famosa voltou para o Brasil após passar alguns dias em Madri, na Espanha. Para quem não acompanhou, na manhã de quarta-feira, 17, ela iniciou o dia se gravando em uma academia em Madri. A empresária colocou a localização e o ambiente foi logo comparado com o espaço onde Vini Jr. treina. Depois, ela apareceu em um cômodo com um lustre igual ao da residência do futebolista. No início do mês, ela foi flagrada em um iate de luxo com o atleta.

Enquanto existem boatos de um affair da empresária com o jogador de futebol, há rumores de que Zé Felipe estaria com Ana Castela. O cantor inclusive postou uma foto andando a cavalo e ela também. Ambos colocaram a mesma legenda, o mesmo horário. Depois, eles apareceram na casa de Leonardo curtindo com o sertanejo, que ainda postou uma foto com o suposto casal.

É bom lembrar que Zé Felipe e Virginia Fonseca anunciaram o término do casamento no fim de maio deste ano. Desde então, eles estavam estavam comemorando os últimos mesversários de José Leonardo juntos. Contudo, quando o bebê fez um ano, eles fizeram festinhas separadas em casa. Depois, da festa oficial e o batizado do caçula reuniram as duas famílias em Goiânia, sem climão.

Zé Felipe toma medida drástica após ver Virginia na Espanha

O cantor Zé Felipe teria tomado uma decisão drástica em sua rede social na manhã desta quarta-feira, 17, horas depois de postar uma foto sincronizada com a cantora Ana Castela e ver as publicações de Virginia Fonseca em Madri, na Espanha.

Após os internautas notarem que a famosa estaria hospedada na mansão de Vini Jr., o herdeiro de Poliana Rocha e Leonardo teria retirado as publicações com a ex-esposa. O artista teria deixado apenas os posts feitos por ela e fotos com a família junta, como as dos aniversários dos filhos.

O número de postagens do famoso diminuiu e logo os internautas notaram que Zé Felipe tomou a decisão, de retirar os posts mais românticos, nos quais se declarava para ela. Inclusive, ele teria tirado até os mais antigos, do início do relacionamento deles. Veja mais aqui!