Após climão, Cariúcha e Sonia Abrão se encontram na festa de João Silva

Na festa de João Silva, o filho de Faustão, Cariúcha e Sonia Abrão se encontram e aparecem juntas após superarem climão protagonizado no Teleton 2024

A festa de João Silva, filho de Faustão, aconteceu nesta quinta-feira, 21, em São Paulo, e vários famosos marcaram presença no evento realizado para comemorar a estreia do jovem no SBT. A apresentadora Sonia Abrão e Cariúcha eram algumas das convidadas.

Após protagonizarem um climão no Teleton 2024 e se desculparem recentemente, as duas apareceram lado a lado. A comandante do A Tarde é Sua, da RedeTV!, então surgiu tirando fotos com a integrante do Fofocalizando, do SBT.

Em seus stories, Cariúcha postou vídeos do encontro após passarem um tempo brigadas. A retratação da loira ocorreu no início de julho, durante um programa ao vivo, depois de ver a jornalista falando sobre o episódio em sua participação no De Frente com Blogueirinha.

"Eu queria te pedir, novamente, desculpas. Quando isso aconteceu, eu te pedi desculpas em público. E não foi ninguém do SBT que mandou, eu tenho consciência que eu errei", garantiu.

Sonia Abrão havia falado para blogueirinha: "Eu detesto a Cariúcha. Não vejo nada muito legal nela. Eu quero que ela se dane",

E explicou sua versão do que viu no Teleton 2024: “Eu estava no meio da minha fala, no meio da minha despedida. Eu sempre fiz aquele tipo de trabalho, muito importante fazer aquilo, sempre foi durante toda minha carreira. [...] Ela pegou o microfone e começou a atrapalhar tudo, passou na minha frente na câmera. Ela fez de propósito, ela fez porque ela quis, e eu não acho, eu tenho certeza”, criticou.

Ainda durante a festa de João Silva, Cariúcha deu o que falar ao surgir em clima quente com o filho de Gugu Liberato, o jovem João Augusto Liberato. Os dois trocaram beijos e dançaram juntinhos.

Cariúcha e Sonia Abrão na festa de João Silva - Foto: Reprodução/Instagram

Cariúcha chora ao reconhecer erro e pede desculpa

Com a repercussão nas redes sociais, Cariúcha resolveu se pronunciar no programa ao vivo desta terça-feira. Em tom emocionado, ela reiterou as desculpas.

Em lágrimas, ela reforçou que o gesto não foi premeditado, mas motivado pela emoção de participar do Teleton. Segundo ela, naquele momento, muitas crianças gritavam seu nome e, por isso, não percebeu que Sonia ainda falava no microfone.

"O Teleton... era um sonho meu estar ali. Eu sou tia de uma criança autista, eu sei de fato o que acontece em casa", justificou. Ela também destacou sua trajetória de superação e o esforço atual para se profissionalizar: "Hoje, graças a Deus, eu tenho a oportunidade de trabalhar com vários jornalistas. Eu até me emociono. Agora, eu tô conseguindo ter um pouco de estudo."

Cariúcha ainda declarou sua admiração por Sonia e expressou o desejo de um dia se tornar uma jornalista como ela. “Sonia, eu estou lutando e aprendendo para, um dia, chegar também a ser uma jornalista igual você. É de coração que eu tô pedindo desculpas”, afirmou.

"Com toda humildade, eu peço desculpas. Não é a mando do SBT, eu juro pela vida do meu filho. É de coração que estou te pedindo desculpa", reiterou a apresentadora. Até o momento, Sonia Abrão não respondeu publicamente ao pedido de perdão.