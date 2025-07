Sonia Abrão rebate pedido de desculpas de Cariúcha: ‘Não me comove’

Sonia Abrão dá resposta após ver pedido de desculpas de Cariúcha no Fofocalizando. Entenda o que aconteceu

A apresentadora Sonia Abrão surpreendeu ao responder a declaração de Cariúcha sobre um climão do passado entre elas. A veterana fez um depoimento no programa A Tarde É Sua, da RedeTV, e acusou a concorrente de se vitimizar.

“Não pensa que é só você que veio da periferia, não pensa que é só você que teve uma vida difícil, porque cada um de nós aqui lutou para matar 10 leões por dia até conseguir fazer um trabalho, até conseguir um lugar ao sol, até conseguir cumprir seu propósito na vida”, afirmou ela.

E completou: “Esse argumento, para mim, não me comove. Que o primeiro pedido de desculpas seja feito ‘obrigado’, ou por um pedido do SBT, não me convenceu. Foi uma coisa tão protocolar que parecia mais que era para salvar a própria imagem, se safar de uma situação delicada. Esse seu segundo pedido, apesar dos motivos alegados não me convencerem, eu senti sinceridade no momento de reconhecimento de um erro. De verdade. Então as coisas mudam. Daquele momento do Teleton para frente, eu te detestei sim, e eu acho que me dou toda razão do mundo”.

Por fim, ela aceitou as desculpas de Cariúcha. “Vamos passar uma borracha nisso. Pedido de desculpa aceito”, comentou.

O choro de Cariúcha

No programa Fofocalizando, do SBT, Cariúcha chorou ao falar da situação com Sonia Abrão no Teleton, quando tirou o microfone da veterana. "Eu queria te pedir, novamente, desculpas. Quando isso aconteceu, eu te pedi desculpas em público. E não foi ninguém do SBT que mandou, eu tenho consciência que eu errei", garantiu.

"O Teleton... era um sonho meu estar ali. Eu sou tia de uma criança autista, eu sei de fato o que acontece em casa", justificou. Ela também destacou sua trajetória de superação e o esforço atual para se profissionalizar: "Hoje, graças a Deus, eu tenho a oportunidade de trabalhar com vários jornalistas. Eu até me emociono. Agora, eu tô conseguindo ter um pouco de estudo."

Cariúcha ainda declarou sua admiração por Sonia e expressou o desejo de um dia se tornar uma jornalista como ela. “Sonia, eu estou lutando e aprendendo para, um dia, chegar também a ser uma jornalista igual você. É de coração que eu tô pedindo desculpas”, afirmou.

"Com toda humildade, eu peço desculpas. Não é a mando do SBT, eu juro pela vida do meu filho. É de coração que estou te pedindo desculpa", reiterou a apresentadora. Até o momento, Sonia Abrão não respondeu publicamente ao pedido de perdão.