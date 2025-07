Antes de morrer, rainha de rodeio Camila Trevisol escreveu carta comovente; leia

Rainha Inspiração de Americana 2025, Camila Trevisol morreu aos 22 anos e deixou uma carta de despedida, que foi compartilhada pela família

A Rainha Inspiração da Festa do Peão de Americana 2025, Camila Trevisol, faleceu nesta quarta-feira, 23, aos 22 anos, após uma longa batalha contra o câncer. A jovem, que foi diagnosticada com a doença quando tinha apenas 14 anos, escreveu uma carta de despedida, que foi compartilhada pela família nas redes sociais.

A carta refletia a serenidade com que Camila encarou a sua partida. "Sei que não é um momento fácil, mas escrevi isso e pedi pra postarem. Todos que passaram pela minha vida deixaram um momento que vou levar pra sempre comigo, então sou muito grata a todos que tiraram um tempo da vida de vocês por aproveitarem comigo, me acompanharem no insta, por orarem, conversarem e tudo mais", iniciou ela.

"Eu já cumpri meu papel aqui na terra e sei que meu papel foi inspirar e influenciar vocês sobre a vida, que tem que aproveitar todos os momentos independente do que vocês estiverem passando , a vida é uma só e o tempo é precioso demais pra não se apreciar cada momento , então vivem e jamais desistem, jamais pensem negativo, jamais se entreguem", continuou.

E finalizou: "Meu perfil vai ficar aqui pra vocês poderem sempre entrar e lembrar de como eu era e tudo que vivi. Eu amo todos vocês e muito obrigado por estarem comigo nessa vida e por todos que me visitaram. Quero que saibam que eu estou indo em paz e meu sofrimento acabou , mas não pensem que foi por não ter força e coragem de lutar, mas sim por não ter mais condições de sofrer, Deus me quis com ele e sei que meu legado sempre será lembrado…até a próxima vida amo vocês"

A luta de Camila contra o câncer

A luta de Camila contra o câncer começou em 2016, quando foi diagnosticada com um tumor no fêmur, um tipo de câncer ósseo. Após alcançar a remissão, a doença voltou em 2023 — desta vez, com o diagnóstico de sarcoma de Ewing, uma forma rara e agressiva que também atinge os ossos.

