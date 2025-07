Quem era Camila Trevisol? Rainha de rodeio descobriu câncer aos 14 anos

Camila Trevisol, Rainha Inspiração da Festa do Peão de Americana 2025, faleceu aos 22 anos após uma longa batalha contra o câncer

Camila Trevisol, Rainha Inspiração da Festa do Peão de Americana 2025, faleceu na quarta-feira, 22, aos 22 anos, após uma longa batalha contra o câncer. A morte da jovem foi confirmada por familiares nas redes sociais.

Ela enfrentava o sarcoma de Ewing, um tipo raro e agressivo de câncer que atinge ossos e tecidos moles. O diagnóstico foi descoberto quando Camila tinha apenas 14 anos, após sentir dores intensas na perna por levar uma bolada durante um jogo de futebol.

A jovem, que acumula mais de 20 mil seguidores nas redes sociais, costumava compartilhar com o público os desafios enfrentados durante o tratamento contra a doença. Camila Trevisol usou sua influência para anunciar campanhas de doação de sangue, além de demonstrar apoio ao tratamento oncológico infantil.

Ela foi homenageada na categoria 'Reinado Inspiração' da Festa do Peão de Americana 2025, criada para reconhecer adolescentes em tratamento oncológico. Em 2024, ela já havia ocupado o mesmo posto no Rodeio de Jaguariúna. Em sua última publicação nas redes sociais, Camila se despediu dos seguidores e revelou que seria sedada devido às dores intensas e falta de ar.

"Última fotinha que vocês vão me ver acordada. Estou tendo muita falta de ar e estou bem cansada então preferi a sedação e vou dormir aos poucos. Amo vocês. Minha mãe depois vem com notícias minhas", declarou a jovem.

Carta de despedida de Camila Trevisol

A família de Camila Trevisol compartilhou com o público uma carta aberta escrita pela jovem antes de falecer. No texto, a rainha de rodeio expressou gratidão por ter vivido ao lado de todos.

"Eu já cumpri meu papel aqui na terra e sei que meu papel foi inspirar e influenciar vocês sobre a vida, que tem que aproveitar todos os momentos independente do que vocês estiverem passando, a vida é uma só e o tempo é precioso demais pra não se apreciar cada momento, então vivem e jamais desistem, jamais pensem negativo, jamais se entreguem", declarou Camila em um trecho.

"Eu amo todos vocês e muito obrigado por estarem comigo nessa vida e por todos que me visitaram. Quero que saibam que eu estou indo em paz e meu sofrimento acabou , mas não pensem que foi por não ter força e coragem de lutar, mas sim por não ter mais condições de sofrer, Deus me quis com ele e sei que meu legado sempre será lembrado… até a próxima vida, amo vocês", finalizou a jovem.

