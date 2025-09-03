Angélica revela conselho que deu para a filha: 'A vida não é um morango'

A apresentadora Angélica fez uma reflexão sobre bem-estar e revelou um conselho que deu para a filha, Eva, sobre a vida; confira

Angélica chamou a atenção ao revelar um conselho que deu para sua filha, Eva, de 12 anos, fruto de seu casamento com o apresentador Luciano Huck. Ao fazer uma reflexão sobre bem-estar, a apresentadora contou que já conversou com a herdeira sobre a vida não ser perfeita o tempo todo.

"Quando eu estou mais dedicada a me conectar, eu fico muito mais feliz. Eu me sinto mais conectada no mundo. Mas o dia a dia não é assim. Como eu falo para a Eva: ' Minha filha, a vida não é um morango '. O dia a dia não é só você. Nós convivemos em sociedade, tem a energia do outro. E a vida é sobre essa troca de energia, que é muito legal. É luta diária, é você estar sempre se puxando", disse ela com exclusividade para à CARAS.

Angélica também ressaltou que a vida não é só sobre o seu bem-estar, já que sua experiência de vida está influenciada pelo entorno e pelas pessoas com quem convive. "Não é fácil por causa do entorno. Por mais que eu seja uma pessoa que estou nessa missão de vida há muito tempo, eu vivo, convivo com gente, estou aí. E às vezes a gente sai um pouco do trilho, e faz parte."

"As pessoas acham que quando você parte para uma vida um pouco mais zen, você vira uma pessoa que não se estressa. Não! Na verdade, é o contrário. Você fica mais conectado com a vida e a vida é isso, são os dramas, as dúvidas, os momentos de vulnerabilidade. É isso que faz a gente evoluir", refletiu.

Por fim, a apresentadora também fez uma confissão. "Adoro um ritual! Gosto dos banhos de erva, adoro óleo essencial. Tenho óleo essencial para ficar feliz, para dormir, para conversar com você… (risos) Eu acho que tudo contribui para você se conectar", completou.

Angélica revela que é rigorosa na rotina com os filhos

Ainda em entrevista à CARAS, a apresentadora Angélica revelou que está atenta a todos os detalhes para educar os filhos. Tanto que ela decidiu que todos vão jantar juntos à mesa e sem celular para fortalecer a conexão entre os membros da família. Inclusive, a estrela confessou que os herdeiros reclamaram um pouco, mas gostaram da ideia.

"Eles têm celular, mas na hora do jantar não [pode usar]. Porque a proposta é estar todo mundo junto, não dá para roubar no jogo. Foi um processo porque cada um tem tempo, um horário, uma vida, uma namorada, tem gravação, viagem… Para conseguir aglutinar é difícil, mas é prazeroso. Eles entortaram a boca um pouquinho no começo por causa do esforço, mas hoje é uma coisa que eles pedem. Para você ver como um esforço, um empurrão, é necessário. A gente está aqui para realmente ensinar, não é para ficar bem na foto o tempo todo", disse ela.

